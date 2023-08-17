漁船上的異鄉情人節 南方澳新生大橋上看盡漁村燈火

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
從大橋往下望，看見百年漁村的燈火。記者陳敬丰／攝影
從大橋往下望，看見百年漁村的燈火。記者陳敬丰／攝影

2023年宜蘭情人節後天將在南方澳第三漁港登場，新生的跨港大橋上已經布置好燈飾，猶如牛郎織女相會的銀河橫跨夜空。漁村和漁船的燈光閃爍，百年漁港在橋上盡收眼底；港內漁船上，來自東南亞各國的漁工也看著閃閃發光的大橋，度過異鄉的情人節。

宜蘭縣政府每年舉辦七夕情人節，是接續綠色博覽會、國際童玩節後的大型旗艦活動，今年選在南方澳，從8月19日到22日，晚上6時半到12時，今年重建完成的跨港大橋將亮起燈光，第三漁港也會有音樂會與美食攤位，盼吸引暑假尾聲的最後一波遊客潮。

縣長林姿妙、議長張勝德、立法委員陳琬惠等人今天出席提前預熱的活動記者會，搶先與南方澳居民們一起欣賞夜空中的光橋；宜蘭觀光協會理事長王文新表示，南方澳依山傍海，舉辦浪漫情人節活動最合適不過，也能藉這個機會撫慰4年前大橋斷裂的傷痕。

晚上7時半許橋上亮起燈光，移山路入口是「噶瑪蘭公主」大型燈飾，與另一端的「龜將軍」燈飾在鵲橋兩端遙望，譜寫蘭陽平原神話中最淒美的愛情故事；走上大橋，向下望去便是漁港的燈火，向外則隱約可見北方澳的燈光。

港邊漁船上，印尼籍漁工們剛煮好了晚餐，一邊看著活動的燈光，一邊吃飯。蘇澳鎮長李明哲感性表示，南方澳近年有許多外籍漁工，他們孤身來台打拚，雖然無法待在愛人身邊，希望也能藉著這個活動，稍稍慰藉心中的思念。

2023年宜蘭情人節後天將在南方澳第三漁港登場，縣長林姿妙（前排左三）等人今天出席記者會。記者陳敬丰／攝影
2023年宜蘭情人節後天將在南方澳第三漁港登場，縣長林姿妙（前排左三）等人今天出席記者會。記者陳敬丰／攝影
南方澳的彼岸，依稀可見北方澳燈火閃爍。記者陳敬丰／攝影
南方澳的彼岸，依稀可見北方澳燈火閃爍。記者陳敬丰／攝影
漁船上遙望七夕鵲橋，是否會想起故鄉的愛人。記者陳敬丰／攝影
漁船上遙望七夕鵲橋，是否會想起故鄉的愛人。記者陳敬丰／攝影
燈飾「噶瑪蘭公主」。記者陳敬丰／攝影
燈飾「噶瑪蘭公主」。記者陳敬丰／攝影
外籍漁工隻身來到南方澳，看著情人節活動的燈火，享用晚餐。記者陳敬丰／攝影
外籍漁工隻身來到南方澳，看著情人節活動的燈火，享用晚餐。記者陳敬丰／攝影
燈飾「龜將軍」。記者陳敬丰／攝影
燈飾「龜將軍」。記者陳敬丰／攝影
漁船上，異鄉人一起度過七夕情人節。記者陳敬丰／攝影
漁船上，異鄉人一起度過七夕情人節。記者陳敬丰／攝影

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