漁船上的異鄉情人節 南方澳新生大橋上看盡漁村燈火
2023年宜蘭情人節後天將在南方澳第三漁港登場，新生的跨港大橋上已經布置好燈飾，猶如牛郎織女相會的銀河橫跨夜空。漁村和漁船的燈光閃爍，百年漁港在橋上盡收眼底；港內漁船上，來自東南亞各國的漁工也看著閃閃發光的大橋，度過異鄉的情人節。
宜蘭縣政府每年舉辦七夕情人節，是接續綠色博覽會、國際童玩節後的大型旗艦活動，今年選在南方澳，從8月19日到22日，晚上6時半到12時，今年重建完成的跨港大橋將亮起燈光，第三漁港也會有音樂會與美食攤位，盼吸引暑假尾聲的最後一波遊客潮。
縣長林姿妙、議長張勝德、立法委員陳琬惠等人今天出席提前預熱的活動記者會，搶先與南方澳居民們一起欣賞夜空中的光橋；宜蘭觀光協會理事長王文新表示，南方澳依山傍海，舉辦浪漫情人節活動最合適不過，也能藉這個機會撫慰4年前大橋斷裂的傷痕。
晚上7時半許橋上亮起燈光，移山路入口是「噶瑪蘭公主」大型燈飾，與另一端的「龜將軍」燈飾在鵲橋兩端遙望，譜寫蘭陽平原神話中最淒美的愛情故事；走上大橋，向下望去便是漁港的燈火，向外則隱約可見北方澳的燈光。
港邊漁船上，印尼籍漁工們剛煮好了晚餐，一邊看著活動的燈光，一邊吃飯。蘇澳鎮長李明哲感性表示，南方澳近年有許多外籍漁工，他們孤身來台打拚，雖然無法待在愛人身邊，希望也能藉著這個活動，稍稍慰藉心中的思念。
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