紅心芭樂香甜軟Q 宜蘭產占9成 挑選秘訣「吃軟不吃硬」

宜蘭員山鄉是紅心芭樂的主產區，占全國產量90%以上，最近進入盛產季節，農會今舉辦紅心番石榴上市發表會，農會家政班以芭樂研發多款美食，現場教做紅心芭樂瑞士捲，香氣四溢，農業改良場建議大家挑選帶紅暈的紅心芭樂，切記挑選時吃軟不吃硬，才是上等品質。

員山鄉農會表示，全鄉栽種紅心芭樂面積40公頃，每年8、9月及11月至隔年2月是產季，年產量約1200公噸，近年來在改良單位輔導及農友研究下，品質大為提昇，不僅果心紅、果香濃、果肉Q且甜度高，今天現場邀請民眾盲測紅心芭樂的甜度都在於11度與12度之間。

縣長林姿妙受邀幫忙行銷，她表示，紅心芭樂產地位於大枕山地區，以雪山水源為主要灌溉源，沒有任何工業污染，加上果農精湛的栽培管理技術，產出的紅心芭樂香氣四溢，果皮金黃帶有紅暈，市場上很受歡迎。

員山紅心芭樂有多香？「只要1顆紅心芭樂，整間芭樂香」，農會理長黃佑任笑說，幾天前他帶紅心芭樂到醫院探視友人，飄散濃郁香氣，讓病人也驚豔；之前也有人帶整箱紅心芭樂上飛機送給金門友人，當下機座艙充滿芭樂果香，津津樂道。

黃佑任說，紅心芭樂不僅鮮食好吃，也因果品獨特紅軟、香甜，適合製成甜點甜品，這次特別請家政媽媽研發製作紅心芭樂生乳捲、紅心芭樂果凍、果醬、飲品等，更有特別的紅心芭樂炒米粉。

花蓮農改場副場長傅大吉與縣府農業處表示，紅心芭樂含有豐富維生素C及茄紅素等，營養價值高，是夏季不可多得的優質果品，紅心芭樂與一般市面上翠綠果皮的芭樂不同，挑選時以果皮由綠轉黃且帶有紅暈為佳，果肉顏色以深紅色澤且自然散發濃郁香味為首選。