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城隍爺代發紙錢給「好兄弟」 宜蘭推動環保祭祀一條龍

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
8月16日到9月14日，縣民可到各公所領取減量集中袋，寫上敬獻對象放入紙錢，再到便利商店、農會、寺廟等代收點；除南澳、大同外的10個鄉鎮市，清潔隊在資源回收日也會收運紙錢。記者陳敬丰／攝影
8月16日到9月14日，縣民可到各公所領取減量集中袋，寫上敬獻對象放入紙錢，再到便利商店、農會、寺廟等代收點；除南澳、大同外的10個鄉鎮市，清潔隊在資源回收日也會收運紙錢。記者陳敬丰／攝影

農曆七月鬼門開，各地燒紙錢祭祀「好兄弟」，宜蘭縣環保局推出代收、代燒、代發一條龍服務，替民眾集中焚燒紙錢，並請城隍爺派發給「好兄弟」，兼顧民俗與環保。縣民可到各公所領取減量集中袋，寫上敬獻對象放入紙錢，再到便利商店、農會、寺廟等代收點，環保局將送往利澤焚化廠統一焚燒。

環保局今天舉辦淨爐儀式，縣長林姿妙等人出席，南方澳南天宮法師主持科儀，請南天宮媽祖、宜蘭城隍爺及羅東城隍爺聖駕親臨，祈求合境平安，在預定為集中焚燒爐的利澤焚化廠9號爐前，象徵性獻祭大公雞1隻。

環保局指出，宜蘭縣101年開始代燒、102年起代收，相關服務至今已超過10年，去年紙錢集中燒總量759公噸，創歷年新高，今年第一次請宜蘭、羅東與五結城隍爺代發，完成環保祭祀一條龍的服務，盼民眾多加利用，減少整體焚燒量。

焚燒紙錢是民間傳統習俗，環保局表示，一開始推動集中焚燒，也遇到不少阻力，但紙錢減量是整體趨勢，仍須努力推動，近年也漸漸與各宗教團體達成共識；另一方面，也鼓勵金紙業者發行大面額、高單價的紙錢，在總量減少的情況下，維持給祖先與「好兄弟」的供奉。

今年8月16日到9月14日，除南澳、大同外的10個鄉鎮市，清潔隊在資源回收日會收運紙錢；縣內紙錢代收點從去年220個增加到250個，包含174處超商門市，41處喜互惠、全聯超市，7處農會，28處寺廟，詳細地點與時間請洽宜蘭縣環保局。

獻祭用的大公雞。記者陳敬丰／攝影
獻祭用的大公雞。記者陳敬丰／攝影
法師象徵性獻祭大公雞，祈求合境平安。記者陳敬丰／攝影
法師象徵性獻祭大公雞，祈求合境平安。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣今年首度推出代收、代燒、代發環保祭祀一條龍，盼減少整體紙錢焚燒量。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣今年首度推出代收、代燒、代發環保祭祀一條龍，盼減少整體紙錢焚燒量。記者陳敬丰／攝影
縣長林姿妙（右三）等人出席利澤焚化廠淨爐儀式。記者陳敬丰／攝影
縣長林姿妙（右三）等人出席利澤焚化廠淨爐儀式。記者陳敬丰／攝影
利澤焚化廠9號爐是今年的紙錢集中焚燒爐。記者陳敬丰／攝影
利澤焚化廠9號爐是今年的紙錢集中焚燒爐。記者陳敬丰／攝影

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