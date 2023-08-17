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南迴亮點金峰鄉「鱷魚山」 公所打造懸空平台看鱷魚

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
鱷魚山觀景平台特別設計一座半圓形，且向外延伸20公尺的懸空步道，遊客走在上面可體驗行走在空中的感覺，還能看鱷魚。記者尤聰光／攝影
鱷魚山觀景平台特別設計一座半圓形，且向外延伸20公尺的懸空步道，遊客走在上面可體驗行走在空中的感覺，還能看鱷魚。記者尤聰光／攝影

台東南迴金峰鄉有個隱藏版景點「鱷魚山」，公所為讓遊客便於觀賞拍照打卡，在東64線公路旁打造一處懸空觀景平台，不僅視野能將鱷魚山盡收眼底，還能步行體驗懸空步道的平台上。

「走在懸空的步道很特別！」來自台南林姓遊客說，他們也是第一次來金峰鄉看看，想不到會有這個景點，走在懸空的步道上，往下看還是有點緊張刺激，但這裡看前方的鱷魚山特別清楚明顯。

這座鱷魚山位在太麻里溪南岸鄰近出海口，剛好是南迴鐵、公路交會處，一般平視角度看不出來，但從金峰鄉東64線公路看過去，鱷魚形體就一目了然，就像1隻鱷魚趴在溪流旁，令人驚奇。

但由於鱷魚山這處景點鮮少人知道，金峰鄉公所為推廣鄉內觀光，以及便於遊客便於觀賞拍照打卡，編列預算選在東64線公路一處最佳視野點，打造一處懸空觀景平台，去年完工開放啟用。

鄉公所表示，鱷魚山觀景平台內有全鄉景點導覽立牌、休憩座椅及停車格等設施，還特別設計一座半圓形，且向外延伸20公尺的懸空步道，遊客走在上面可體驗行走在空中的感覺，還能看鱷魚。

當地排灣族人表示，相傳遠古時期太麻里溪經常氾濫，上天就派隻鱷魚化身為山來鎮守溪流，守護族人免於洪災。也有族人說，鱷魚本來就在水中生活，太麻里溪旁有個鱷魚山，再適合不過了。

這座位在太麻里溪南岸鄰近出海口的「鱷魚山」，從金峰鄉東64線公路看過去，鱷魚形體就一目了然，就像1隻鱷魚趴在溪流旁，令人驚奇。記者尤聰光／攝影
這座位在太麻里溪南岸鄰近出海口的「鱷魚山」，從金峰鄉東64線公路看過去，鱷魚形體就一目了然，就像1隻鱷魚趴在溪流旁，令人驚奇。記者尤聰光／攝影
遊客走在懸空的步道上，往下看會有一種莫名的緊張刺激感。記者尤聰光／攝影
遊客走在懸空的步道上，往下看會有一種莫名的緊張刺激感。記者尤聰光／攝影
台東南迴金峰鄉有個隱藏版景點「鱷魚山」，公所為讓遊客便於觀賞拍照打卡，在東64線公路旁打造一處懸空觀景平台。記者尤聰光／攝影
台東南迴金峰鄉有個隱藏版景點「鱷魚山」，公所為讓遊客便於觀賞拍照打卡，在東64線公路旁打造一處懸空觀景平台。記者尤聰光／攝影

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