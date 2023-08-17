救護車派駐搶時效 守護礁溪四城區

宜蘭礁溪鄉救護案件排名全縣第3高，礁溪消防分隊位處礁溪鄉北邊，造成南邊四城地區鄰近的8個村因路程較遠，恐延誤救護時效，縣議員林聰池向縣消防局爭取派駐救護車在四城派出所，獲警察局與消防局同意，將使救護車原本20至30分鐘才可到達區域，縮短至10分鐘左右。

縣消防局前天邀村長、鄉代表及兩位縣議員，說明派駐救護車進駐事宜，林聰池在5月定期大會提案在四城派出所增設救護車，多次協調努力爭取數月，未料議員吳宏謀在消防局說明時提出不同意見，兩人言詞交鋒，吳宏謀事後解釋說他也不是反對，而是認為應該設消防分隊。林聰池說，未來要以增設消防分隊為目標，先求有再求好。

林聰池表示，礁溪近年來快速發展，假日經常塞車，消防局統計礁溪鄉每月救護件數平均270多件，僅次於宜蘭市與羅東鎮，礁溪消防分隊原本位於市區，後來往北遷移到國5頭城交流道附近，出勤救護恐遇上塞車，且對礁溪鄉中南邊的8個村民救護，恐有距離誤差，之前也曾發生來不及救護。

礁溪消防分隊與宜蘭消防分隊相距12公里，若向宜蘭市消防分隊求援，也是緩不濟急，要比平均到達時間多出一至兩倍才能獲得救助，使得吳沙村、龍潭村、匏崙村、二結村、玉光村、光武村等村民隱憂難安。

消防局簡報顯示，四城派出所進駐救護車，將使原本需要20至30分鐘才可到達的區域，可縮短至10分鐘左右，有效把握黃金救援時間，現場村長與鄉民代表樂見其成。

消防局長徐松奕表示，最近盡快裝設相關硬體設備，安排救護車進駐，保障人民安全。