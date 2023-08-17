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偏鄉教師年年缺額 台東建宿舍留人

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台東縣府近年爭取8所學校新建教職員宿舍，圖為長濱鄉竹湖國小宿舍日前已完工。圖／縣府提供
台東縣府近年爭取8所學校新建教職員宿舍，圖為長濱鄉竹湖國小宿舍日前已完工。圖／縣府提供

台東偏遠學校年年缺教師，國小至今尚缺5名，國高中也還有10名教師缺額，多校進入第3階段以上甄選，無須教師證或修畢教育學程大學畢業生就能報名，但仍找不到人，家長無奈感嘆「何時能改善？」縣長饒慶鈴說，持續興建宿舍提供更好居住環境，另以行政減量等措施提升留任率。

教甄名額變多，不少代理教師轉正，台東多校7月公告找代理老師，距離開學不到2周，月眉、仁愛、新園及台坂等校仍有15名師未補滿，甚至有學校進入第5招。

饒慶鈴說，為穩定縣內師資，持有第2專長教師證者，初試分數加10％，曾在台東縣代理教師1次再聘者，初試加5％、2次再聘者初試分數加10％；教育處表示，已爭取8校新建教職員宿舍，太麻里鄉大溪國小昨動土，預計明年3月完工。

卑南國小校長楊惠珍指出，學校需要專任輔導代理教師，及短期專案計畫教師各1名，專輔教師在2招找到合適人選，但專案教師任期只有4個月不好找人，所幸不影響排課，交通是否便利及學校有無宿舍都是重要考量。

「小孩年年換導師！」偏鄉家長抱怨，偏遠地區教師流動率高，常是不具教師證或修過教育學分代課老師，具備教育熱忱卻缺少授課技巧，感嘆師資不如市區。

台東 代理教師 宿舍

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