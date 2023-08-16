雞蛋搭配牛軋餅 花蓮黎明庇護工場中秋禮盒催買氣
台灣基督教門諾會在花蓮的黎明職業發展中心，設置庇護工場提供身心障礙者就業機會，今年推出6款中秋禮盒，其中「蛋願幸福」結合人氣商品牛軋餅乾，還有自家牧場生產的新鮮雞蛋，限量50盒。黎明表示，目前訂單僅及往年1成，歡迎各界選購。
黎明庇護工場共有3個據點，提供30多名身心障礙員工工作機會，按照員工的能力、時數，每人每月薪資約6700元到上萬元不等。庇護工場營運經費一年要上千萬元，每年春節、端午及中秋的三節禮盒銷售收入是重要營收，約占3成。
中秋節將近，黎明中秋禮盒即起開放訂購，6款禮盒有牛軋餅乾、鳳梨酥、蛋黃酥、咖啡、月餅等不同搭配，價位從320元到890元不等。
特別的是，黎明向陽園生產的新鮮雞蛋一向是熱銷商品，今年首度搭配禮盒一同販售。「蛋願幸福」禮盒包括牛軋餅乾4種口味各5入，加上12枚「噹家好蛋」，售費690元，限量50盒。
黎明機構職業發展中心副主任鍾京廷說，今年初全台對於雞蛋需求高，很多支持者買不到向陽園雞蛋，因此搭配成為禮盒販售，雖然僅限量提供50盒，搶不到的消費者仍可透到庇護工場選購，或在線上訂購。
鍾京廷說，中秋禮盒是庇護工場營收的重要來源，主要製作的員工有17人，每年中秋節前訂單量大，會調度餐飲部門員工協助，並提供加班費。每年此時員工都很期待，但今年到目前訂單數量約僅往年1成，員工們等得心急，還會主動幫忙向親友推銷，希望訂單湧入，讓他們有機會加班。中秋禮盒即起到9月1日有早鳥價，預購可享95折，歡迎民眾多支持。
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