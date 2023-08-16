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基隆捷運分攤額53億成立基金 謝國樑：接受鄭文燦版本

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆捷運分攤額53億成立基金，謝國樑：接受鄭文燦版本。記者游明煌／攝影
基隆捷運分攤額53億成立基金，謝國樑：接受鄭文燦版本。記者游明煌／攝影

針對基隆捷運基隆分攤額爭議，行政院長副院長鄭文燦今天視察基隆捷運進度時說，基隆分攤額是53億，會協助成立開發基金，基隆市政府每年只需負擔約2億，財政府應足以支應。市長謝國樑回應表示，可以感受到行政院給基隆的善意，他也樂於接受。

基隆市長謝國樑表示，他今天本來要去汐止保長坑，但因為在議會無法前往，一路以來，基隆捷運因財務負擔增加，和中央有不同意見，副院長鄭文燦都一直積極協助，後續也提供用基金的方式，減輕市府的負擔。

謝國樑說，至於最後負擔多少，仍有待最後的確認，但副院長今天的說法，他可以感受到行政院給基隆的善意，他也樂於接受，大家共同一起攜手，和台北市、新北市在行政院的指導下，把基隆捷運以及基隆要聯合開發的5個場站做好，帶來更多的就業與地方的發展。

交通處長王圳宏表示，依副院長的說法，基隆分攤額53億沒有變，利用財務分級可增加的補助有4.3億，另路線會稍微調調整可少1.5億，也就是說可少5.8億；53億減5.8億約有47億，這47億全用基金去借貸出來，後續捷開區收益約有30億以上，47減30剩17億，如果以工期9年來分攤，就是每年編2億攤還。

王圳宏說，這47億就是用基金來解決，在基金裡面來運作，不是編列在公務預算，還款及比較有彈性。

基隆捷運 行政院 謝國樑 鄭文燦

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