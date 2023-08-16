花蓮七星潭「星光音樂會」 七夕周末甜蜜登場

花蓮縣政府趁著七夕情人節將至，在七星潭賞星廣場旁海灘舉辦「星光音樂會」，將於周六（19日）登場。現場由7組知名樂團及歌手帶來動人旋律，在山海間享受音樂表演及星空，除了手作活動外，還有星光市集，提供活動限定星空甜點及各式特色美食。

花蓮縣長徐榛蔚表示，「流星花蓮—山海星光」天文旅遊系列活動獲得廣大迴響，「星光音樂會」特別結合七夕主題，希望戀人們到七星潭疊石，一同享受星空與音樂交織的浪漫七夕夜。

音樂表演將於當天晚上6時30分開始，由7組表演嘉賓接力開唱，分別為排灣阿美的混血原住民歌手「小碧創作音樂」、婚禮音樂演奏家「花囍樂團」、金曲部落歌手「吳昊恩」、古典結合傳統的三重奏「悠弦樂團」、搖滾創作樂團「SOWHAT樂團」、太魯閣族歌手「一好．屴夯」以及閃亮美聲「羅美玲」，讓喜歡音樂的朋友能一飽耳福。

花蓮縣天文協會理事長陳冠榮說，當天將於樂曲間天文導覽及述說星座故事，從銀河講述牛郎織女到夏季大三角及星空古老神話，了解星座故事。

縣府觀光處長張志翔指出，活動當天現場將舉辦3項戀愛小活動，第1項活動「星光永恆」於下午5時30分、6時各舉辦一場永生花擴香石的手作體驗；第2項活動「疊加的愛」，只要在疊石活動區堆疊7顆以上的石頭或堆疊成特殊造型的石頭拍照打卡，並標註星光音樂會及七星潭疊石，可領取限量200份的石頭造型馬卡龍。

第3項活動「濃情蜜意棉花糖」則是從下午5時30分開始，在現場拍照打卡，並標註星光音樂會及七夕七星潭，即送限量300份濃情蜜意棉花糖，歡迎家人、戀人們一起參加。