台東又增一所小學新建宿舍 增加招聘老師誘因
台東偏遠學校招聘老師不易，為降低教師流動率，台東縣府近年爭取8所學校新建教職員宿舍。太麻里鄉大溪國小今早動土，預計明年3月完工，共計9間房間，附設交誼廳，全力營造「家」的氛圍。縣長饒慶鈴表示，縣府爭取經費投入宿舍拆除重建工程，希望留住偏鄉每一位具有熱忱的優秀教師，降低偏遠教師流動率。
教育處指出，綠島、尚武及竹湖國小學校宿舍已完工，關山、霧鹿國小利稻分校及海端國中施工中，今天上午大溪國小動土，另有三間國小宿舍工程招標中。
大溪國小原宿舍屋齡逾50年、設備老舊，縣府向中央爭取770萬補助款，但因疫情、缺工、缺料等因素多次流標，縣府另增790萬預算，經費倍增至1600萬後順利發包出去。
新建教職員宿舍工程今日動工，議長饒慶鈴、議員尤忠正及教育處長蔡美瑤等人參與動土儀式，祈求工程在明年3月如期完工。
饒慶鈴表示，為降低教師流動率，縣府持續推出培力工作坊、行政減量，將研習改為選修及必修，打造「虛擬學校」，推動在地教師合作共創課程內容。此外，教師持有第二專長教師證者，初試分數加10％，曾在台東縣代理的教師第一次再聘者，初試加5％、第二次再聘者初試分數加10％，藉此穩定縣內師資。
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