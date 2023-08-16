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花蓮狗貓躍動園區媒合近300隻 8月19日邀回娘家

中央社／ 花蓮縣16日電
花蓮縣政府在鳳林鎮興建「花蓮狗貓躍動園區」，自2021年12月啟用，將在8月19日舉辦「歸來．坐聊」活動，歡迎民眾帶毛孩一起到園區走走。（翻攝照片）中央社
花蓮縣政府在鳳林鎮興建「花蓮狗貓躍動園區」，自2021年12月啟用，將在8月19日舉辦「歸來．坐聊」活動，歡迎民眾帶毛孩一起到園區走走。（翻攝照片）中央社

為收容毛小孩，花蓮縣政府在鳳林鎮興建「花蓮狗貓躍動園區」，2021年12月啟用至今年7月31日，入園犬貓數累計共1588隻次，媒合認領養數犬242隻、貓45隻共287隻。

花蓮縣政府農業處表示，將在8月19日舉辦「歸來．坐聊」活動，歡迎民眾帶毛孩一起到園區走走。為了讓飼主與毛孩和園區能持續連動，此次活動主題包括「晶片寵登拿好禮」、「迷你市集」、「歸來坐聊（收容所認養動物回娘家）」、「歸來大富翁」、「來尞躍動大尋寶」。

面對國人飼養寵物越來越多元化，所以此次活動特別辦理陸域動物生命講座（解碼兩棲爬蟲節肢動物），也歡迎民眾到場聆聽瞭解不同的動物生命。

花蓮縣動植物防疫所長周黃得榮說明，為了歡迎送養出去的狗貓回園區，除了有提供回家伴手禮外，還有規劃好玩的飼主與寵物互動遊戲，參加的狗還有驚喜小禮物。

為了提升寵物登記率，也讓寵登的飼主能有特別福利，非園區送養的動物，當天活動只要有寵登即可領取園區小禮物一份，現場施打晶片辦理寵登者也可以領取；還有尋寶活動，除了可以參觀認養區犬舍外，也結合動物保護法規及現場攤商巿集互動，藉由遊戲讓大家更加瞭解園區和相關法令。

農業處指出，狗貓躍動園區的設立主要是希望能促進實踐尊重動物生命理念，落實動物生命教育，讓人與動物可以共生共融，不但為生命找到出路，也讓園區成為環境教育的最佳場域。

流浪動物的各方議題，長久以來一直是社會大眾關心的，縣府希望透過活動、教育能讓民眾對動保觀念更加深化，才有可能將目前社會難題予以梳理。

花蓮 寵物 認養 流浪動物

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