副市長邱佩琳老大公廟點燈 匾額34年前父親邱創煥題的

「鷄籠中元祭」今年邁入第169年，昨晚上舉行「起燈腳」儀式，點亮3千盞普渡公燈，照亮夜空為好兄弟引路到陽間。巧合的是，老大公廟入口匾額，就是邱父邱創煥在民國78年任台灣省主席是寫的，邱佩琳說，相信父親在天之靈一定很開心，看到他最疼愛的女兒幫他走過他從前走過的路。

「鷄籠中元祭」昨起展開為期1個月的傳統祭儀與科典將展開，今天下午2點開啟龕門儀式，俗稱「開鬼門」，讓好兄弟揭受人們一整個月香火供奉。

邱佩琳說，基隆中元祭是台灣歷史悠久的民俗祭典，深夜12點在老大公廟點亮上3千盞普度公燈，希望可以照引「老大公」，返回陽間接受供養，它有著是傳承延續傳統民俗以及宗教文化的精神。

她說，非常有緣，老大公廟入門的匾額，是父親民國78年任台灣省主席是寫的，相信昨天父親在天之靈一定也很開心，看到他最疼愛的女兒幫他走過他從前走過的路。

邱佩琳說，從昨天深夜的開燈夜，今天中午的開龕門，竪燈篙，主普壇開燈，迎接水燈，以及放水燈到最後的關龕門，有一系列的活動，歡迎台灣所有的民眾一起來參與這盛會。在慎終追遠、敬天禮地的當時、不僅看到具有傳統民俗義意的慶典，更可以來到基隆吃美食，深刻體驗基隆之美。