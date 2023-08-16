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灰渣委外標案…民代質疑 謝國樑：公開招標

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市府與在七堵區經營廢棄物最終處置場的永盛公司，15年契約上月中旬期滿未續約，重新公開招標，高雄可寧衛公司得標，綠營民代昨質疑標案底價與決標金額一致，要求送檢調。市長謝國樑說，一切依公開程序招標委外處理，過程透明。

民進黨市議員鄭文婷說，根據財政部函覆基隆市政府的公文白紙黑字寫得非常清楚，沒有成立營運績效評估委員會，導致廠商沒優先訂約權利。今年7月14日再度函覆基隆市政府明白揭示，沒有成立營運績效評定與續約條件無關，謝市長擺明把未能與永盛續約責任往別人身上推。

另，鄭文婷質疑，若市府要與原廠商永盛開發實業續約，有沒有優先訂約權不重要，全台灣只有2家廠商有能力來承接，照理市府應找這2家廠商議價。巧妙的是，標案底價與決標金額一致，「難道裡頭沒內情嗎？」市議員洪森永主張，應將謝國樑和環保局長馬仲豪送檢調查明有無違法。

謝國樑說，財政部公文清楚載明，市府與永盛實業過去沒固定每年開公司績效評估委員會，在促參規範下，不符優先續約條件。

「永盛沒優先續約資格，並非條件問題，是法制上限制。」 謝國樑說明，此事市府態度謹慎，採取公開招標，擁有資格的廠商不多，依公開程序招標及委外。

謝國樑指出，有議員質疑基隆會有垃圾問題，這一論述是錯的，固態灰渣若只單純掩埋，會造成更多汙染，改採水洗灰渣處理程序，不僅可減量近半，處理費用也下降，基隆會朝整建水洗灰渣方向努力，過程會有陣痛期，此部分預算將增加，市府會撙節開支。

謝國樑 基隆 議員

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