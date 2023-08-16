代理師發薪延遲 花縣府：加快流程

花蓮縣代理教師本該8月1日領取薪資，但有老師出面控，縣府卻拖至8月中仍未撥款，房租都繳不出來，生活經濟壓力大。縣府教育處澄清，現在在跑公文流程，因此無法在當月核發薪資，現在已加快作業流程，盡量發薪水給代理教師。

今年新學期開始，全國代理（課）教師寒、暑假都有完整聘期，教育部修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，明訂學校聘任代理教師時，應該給整學期或整學年完整聘期，新政策8月1日起實施，讓代課教師從以前只領10個月薪水，增加為12個月。

時代力量立委陳椒華花蓮服務處主任陳慶元表示，收到超過10位代理教師的陳情，過去代理教師跟正式老師一樣，在每月1日領到月薪，今年因新法修訂，8月的薪資都延遲發放，直到前天都沒有領到薪水。

代理教師樂樂（化名）說，自己是續聘第2年的老師，正常薪資發放在8月1日，但已經拖了半個月，這個月房租都繳不出來，去年也有一樣的情況，甚至有的學校告知，9月連同8月一起發放2個月的薪水。

教育處表示，各縣市公教人員薪資發給需遵守相關規定及流程，如因故無法及於到職當月核發薪資，則併入次月薪資發給。絕無拖欠代理教師薪資，考量代理教師照護家庭及生活所需經濟開銷，已加速敘薪及核發薪資作業流程，盡力於到職當月發薪。

縣府代理秘書長饒忠指出，學校都依據教師的出缺在8月1日前招聘，招聘完畢依據行政程序核發薪資，即使超過8月1日都會完整給12個月的薪水，目前縣內國中小代理老師比率不到20％。軍公教人事制度有一定的流程，核備後行文給學校，學校再發聘書，教師依照聘書報人事單位敘薪，都有相關規定。