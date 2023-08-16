聽新聞
test
0:00 / 0:00

代理師發薪延遲 花縣府：加快流程

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
立法委員陳椒華花蓮服務處接獲10位代理教師的陳情，指8月過一半都還沒拿到薪水。記者王思慧／攝影
立法委員陳椒華花蓮服務處接獲10位代理教師的陳情，指8月過一半都還沒拿到薪水。記者王思慧／攝影

花蓮縣代理教師本該8月1日領取薪資，但有老師出面控，縣府卻拖至8月中仍未撥款，房租都繳不出來，生活經濟壓力大。縣府教育處澄清，現在在跑公文流程，因此無法在當月核發薪資，現在已加快作業流程，盡量發薪水給代理教師。

今年新學期開始，全國代理（課）教師寒、暑假都有完整聘期，教育部修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，明訂學校聘任代理教師時，應該給整學期或整學年完整聘期，新政策8月1日起實施，讓代課教師從以前只領10個月薪水，增加為12個月。

時代力量立委陳椒華花蓮服務處主任陳慶元表示，收到超過10位代理教師的陳情，過去代理教師跟正式老師一樣，在每月1日領到月薪，今年因新法修訂，8月的薪資都延遲發放，直到前天都沒有領到薪水。

代理教師樂樂（化名）說，自己是續聘第2年的老師，正常薪資發放在8月1日，但已經拖了半個月，這個月房租都繳不出來，去年也有一樣的情況，甚至有的學校告知，9月連同8月一起發放2個月的薪水。

教育處表示，各縣市公教人員薪資發給需遵守相關規定及流程，如因故無法及於到職當月核發薪資，則併入次月薪資發給。絕無拖欠代理教師薪資，考量代理教師照護家庭及生活所需經濟開銷，已加速敘薪及核發薪資作業流程，盡力於到職當月發薪。

縣府代理秘書長饒忠指出，學校都依據教師的出缺在8月1日前招聘，招聘完畢依據行政程序核發薪資，即使超過8月1日都會完整給12個月的薪水，目前縣內國中小代理老師比率不到20％。軍公教人事制度有一定的流程，核備後行文給學校，學校再發聘書，教師依照聘書報人事單位敘薪，都有相關規定。

薪資 代理教師 薪水

延伸閱讀

花蓮代理教師質疑遭欠薪 縣府：加快核發薪資作業流程

陳椒華批鏡電視提誣告惱羞成怒 透過濫訴製造寒蟬效應

陳椒華控告鏡電視7名股東 涉向NCC提不實切書結及回函觸法

陳椒華指台南洋香瓜產地恐遭汙染 市府：與事實有出入

相關新聞

台東傳代燒南投垃圾 民代跳腳

南投縣透過環保署協調請求台東縣代燒垃圾，台東縣議會本月28日將開臨時會討論，消息曝光，民進黨議員及立委砲火猛烈，質疑縣長...

19到22日 南方澳大橋化身鵲橋

宜蘭南方澳跨港大橋去年12月18日通車後將首度「封橋」，縣府相中舉辦七夕情人節，大橋兩端引道布置「噶瑪蘭公主」與「龜將軍...

代理師發薪延遲 花縣府：加快流程

花蓮縣代理教師本該8月1日領取薪資，但有老師出面控，縣府卻拖至8月中仍未撥款，房租都繳不出來，生活經濟壓力大。縣府教育處...

宜蘭2通勤月票 18日起預購

宜蘭縣境內通勤月票750元方案及跨區的1800元方案，將8月18日開放預購，縣府交通處昨天在縣務會議表示，持悠遊卡、一卡...

灰渣委外標案…民代質疑 謝國樑：公開招標

基隆市府與在七堵區經營廢棄物最終處置場的永盛公司，15年契約上月中旬期滿未續約，重新公開招標，高雄可寧衛公司得標，綠營民...

部落反對替代道 台東縣府：持續溝通

省道台11線台東富岡至富山段假日交通易壅塞，縣府爭取1.9億新闢替代道路東44線，因加路蘭部落族人反對告終，東海岸民代及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦