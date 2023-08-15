垃圾灰渣委外招標遭質疑 謝國樑：公開招標不會有垃圾大戰

基隆市政府與在七堵區經營廢棄物最終處置場的永盛公司，15年契約上月中旬期滿未再續約，重新公開招標。民進黨議員今天質疑標案底價跟決標的金額居然一模一樣，要求送檢調。市長謝國樑說，依公開程序招標委外處理，不會有垃圾大戰處理的問題。

自2004年，永盛公司在七堵設置垃圾焚化灰渣處理場，為基隆市天外天焚化爐產生的底渣，進行最終的掩埋。15年契約上月中旬期滿未再續約，環保局8月1日第5次招標，由位在高雄的可寧衛公司得標。

議員鄭文婷說，根據財政部函覆基隆市政府的公文白紙黑字寫得非常清楚，沒有成立營運績效評估委員會是導致廠商沒有優先訂約的權利。今年7月14日再度函覆基隆市政府明白揭示，沒有成立營運績效評定與續約條件無關，謝市長擺明把未能與永盛續約的責任往別人身上推。

另外，鄭文婷質疑，若是市府要跟原本永盛開發實業股份有限公司續約的話，有沒有優先訂約權其實不重要，因為全台灣只有兩家廠商有能力來承接這工作，照理說市府應該找這兩間廠商進行議價。更巧妙的是，為什麼標案底價跟決標的金額居然一模一樣，難道這裡面沒有內情嗎？

議員洪森永建議，應將市長謝國樑和環保局長馬仲豪送檢調查明有無違法。

謝國樑說，財政部公文清楚載明，因為過去的市府及永盛，沒有固定開每年應召開的公司的績效評估委員會，因此在促參規定的條件，不符合優先續約的條件。

「永盛沒有優先續約的資格，並非條件的問題，是法制上的限制。」 謝國樑表示，這件事情市府相當謹慎，目前採取公開招標，的確擁有資格的廠商相對有限，但市府依公開程序招標及委外。

謝國樑表示，有議員質疑沒有人處理，會產生垃圾問題，這樣的論述是錯的，目前已把飛灰載上卡車，運離基隆。

謝國樑指出，固態灰渣若只單純掩埋，會造成更多汙染，改採「水洗灰渣」的處理程序，不僅可以減量近一半，連處理費用也能大幅下降，基隆會朝整建水洗灰渣的方向努力，過程會有陣痛期，此部分的預算增加，市府也會努力樽節開支。