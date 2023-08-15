吉安化仁海堤自行車道積沙石易摔車 公所墊高路面改善

花蓮吉安鄉公所獲補助與自籌款1500萬元，執行「濱海線觀光路廊改善計畫」。其中化仁海堤南端自行車道下坡銜接柏油路面，因氣候環境影響常導致大量沙石堆積，自行車騎士容易在此處「犁田」摔車受傷，鄉公所規畫墊高路面，也增加植栽綠化，減少積沙問題，預估工期180天。

吉安鄉公所執行「濱海線觀光路廊改善計畫」，提升花蓮溪出海口段兩潭自行車道、洄瀾廣場鋪面與周邊設施，新增周邊道路觀光導覽和指引設施，塑造整體景觀。

吉安鄉長游淑貞今天會同建設課長吳印浴、文觀所長危正儀及設計監造單位相關人員現勘，目測自行車道兩旁砂石堆疊最高處超過170公分，未來鄉公所運用補助經費，以石籠路基墊高步道路面，雙側將增加植栽固沙綠化，改善海浪或強風夾帶砂石積沙問題。

同時，鄉公所規畫降低原道路急降坡度危險，串聯木瓜溪自行車道，帶來更安全的有效建設，正辦理工程招標中，預估工期180日曆天。

游淑貞表示，經過近年來的建設，建構以自行車步道為主的旅遊休閒帶，沿途串接多個景點與綠地開放空間，並與周邊道路系統銜接形成觀光路廊。未來改善後將提供更優質的場域，供大眾多元化使用，成為親子樂活休憩最佳去處。