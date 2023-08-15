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塞怕了！ 東海岸居民懇求台11線富岡段替代道路能翻盤

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東東河鄉加路蘭部落目前街道寧靜，出入車輛不多，部落居民不希望開闢東44線導致生活品質變差。記者徐白櫻／攝影
台東東河鄉加路蘭部落目前街道寧靜，出入車輛不多，部落居民不希望開闢東44線導致生活品質變差。記者徐白櫻／攝影

省道台11線台東富岡至富山段假日交通易打結，縣府爭取經費開闢替代道路東44線，但因加路蘭部落族人反對而中止。東海岸議員、居民今日赴縣府陳情指出，救護車通行要搶時間，「少幾分鐘少一個生命」，小孩求學搭車也會受影響，請求縣府不要放棄闢路。縣長饒慶鈴表示，會持續溝通，另爭取台11線部分路段加速拓寬。

針對外界要求闢路的訴求，加路蘭傳統領袖哈匿回應，部落會議反對闢路，馬路開通後車子變多，對老人小孩來說不安全，大家不希望平靜生活受干擾，「白天有飛機、晚上有重機」。

台11線富岡至富山段是單線車道，沿線多半是雙黃線無法超車，假日常出現交通壅塞，從都蘭至市區，短短20分鐘路程可能塞到2小時。縣府爭取1.9億預算，計畫新闢5.75公里的東44線替代道路，北起台11線加路蘭、南接台11乙線石川，全線以當年因開闢機場而停用的舊省道路廊為主。

東44線計畫未獲得部落同意，縣府10日宣告中止。議員楊招信、林東滿、許進榮等議員，東河、成功及長濱三地鄉鎮代表及村里長，40餘人到縣府陳情。林東滿表示，經費得來不易，鄰近聚落2.7萬居民需要這條道路，不樂見因少數人否決而放棄，加路蘭族人外出也需要安全便利的路可通行，盼族人抱持同理心。

東河鄉隆昌村長周明義等人說，塞車會影響救護車通行，「少幾分鐘少一個生命」，小孩外出讀書搶車票很辛苦，卻常因塞車趕不上火車。此外，現場也有加路蘭族人支持開路，另質疑部落會議出席者是否混雜外來住民。

縣長饒慶鈴表示，闢路計畫需要大家互相包容及諒解，將向中央說明地方意見，她也期待東44線有機會重新開始，不過縣府不能過於一廂情願，日後會要求各局處嚴謹查核部落會議出席者身分。

舊台11線加路蘭至石川距離約5公里，1970年代因開闢志航機場而停用，去除前後段，約3公里路程崎嶇難行。記者徐白櫻／攝影
舊台11線加路蘭至石川距離約5公里，1970年代因開闢志航機場而停用，去除前後段，約3公里路程崎嶇難行。記者徐白櫻／攝影
台東東河、成功及長濱三地鄉鎮代表及村里長，40餘人到縣府陳情，盼縣府不要中斷東44線道路的開闢計畫。記者徐白櫻／攝影
台東東河、成功及長濱三地鄉鎮代表及村里長，40餘人到縣府陳情，盼縣府不要中斷東44線道路的開闢計畫。記者徐白櫻／攝影

議員 塞車

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