花蓮吉安獲中央千萬補助 濱海路廊清積砂完善設施

花蓮吉安鄉公所獲交通部觀光局補助1140萬元，解決七星潭與鯉魚潭「兩潭」自行車道海堤路段大量積砂問題。鄉長游淑貞今天現勘，要求保障運動、觀光安全，完善帶狀路廊。

吉安鄉公所執行「濱海線觀光路廊改善計畫」，將提升花蓮溪出海口段兩潭自行車道、洄瀾廣場鋪面與周邊設施，同時新增周邊道路觀光導覽和指引設施，進行整體景觀塑造。

尤其是化仁海堤南端自行車道下坡後銜接柏油路面，受濱海環境影響常導致大量沙石堆積，更因掩蓋砂石清理作業不易，自行車騎士行經險象環生。游淑貞今天會同公所文化及觀光發展所長危正儀、建設課長吳印浴等人，以及設計監造單位相關人員現勘。

現場目測自行車道兩旁砂石堆疊最高處超過1.7公尺，公所運用計畫型補助經費，以石籠路基墊高步道路面，雙側將增加植栽固沙綠化，改善海浪或強風夾帶砂石積沙產生，並稍緩原道路急降坡度危險，同時串聯木瓜溪整個自行車道，目前正辦理工程招標，預估工期180日曆天。

游淑貞表示，感謝觀光局於112年度「體驗觀光－地方旅遊環境營造計畫中程計畫」補助新台幣1140萬元，以及吉安鄉民代表會支持自籌款360萬元預算，解決兩潭自行車道連結仁安、東昌、光華海堤路段經常性大量積砂問題。未來改善後的洄瀾廣場將提供更優質場域多元使用，及各項技能訓練或親子樂活休憩最佳去處選擇。