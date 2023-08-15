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基隆鬼月祭儀、放水燈2前市長詭異傳說 民眾稱奇

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
各姓氏宗親會都會想方設法，把水燈頭推遠燒旺，每年都可看到一個比一個燒得旺，熊熊烈火漂向大海，因為坊間傳說，「漂越遠代表今年運勢會越旺」。本報資料照／記者游明煌攝影
各姓氏宗親會都會想方設法，把水燈頭推遠燒旺，每年都可看到一個比一個燒得旺，熊熊烈火漂向大海，因為坊間傳說，「漂越遠代表今年運勢會越旺」。本報資料照／記者游明煌攝影

「鷄籠中元祭」今年邁入第169年，今晚「起燈腳」，明天下午開龕門（鬼門），重頭戲海是農曆7月15日的放水燈，宗親會間，有兩個和前市長有關的鬼月傳說和禁忌，許財利曾一度修改放水燈的地點，後來因公車處購地案官司纏身；張通榮老大公廟祭拜儀式遲到，後來爆發張通榮關說酒駕拍桌飆罵女警案。雖然兩案相關人士都說只是巧合，並無牽連，但一直以來都引發民眾議論。

為期1個月的傳統祭儀與科典將展開，每年的重頭戲就是望海巷的放水燈，「發喔！旺喔！」一個個水燈頭點燃熊熊烈火後被推向海中，喊聲震耳欲聾，是重重傳統。

各姓氏宗親會都會想方設法，把水燈頭推遠燒旺，每年都可看到一個比一個燒得旺，熊熊烈火漂向大海，因為坊間傳說，「漂越遠代表今年運勢會越旺」。

基隆中元祭每年由不同姓氏宗親會輪流舉辦，宗親會間有兩個傳說和禁忌，認為好兄弟不能得罪，都和前市長有關。一個是前市長許財利曾一度修改放水燈的地點，許財利後來被爆出公車處購地案，官司纏身。

市府人員說，許財利任內確曾經把放水燈頭的地點，由長潭里海邊望海巷改到潮境公園海邊，當時改由漁船載著各宗親會的水燈頭出海施放，但民眾認為放水燈頭的時間拖太久，漁船距離岸邊太遠，站在岸上的觀眾，只能遠遠看見光點，覺得很失望，後來又改回望海巷。

另一個是前市長張通榮，他任內爆發關說酒駕飆罵女警案，引發極大爭議，也被傳是因為當年老大公廟祭拜儀式遲到導致衰運連連。

不過，這兩個和前市長有關的鬼月禁忌傳說，當年相關人都說只是巧合，但多年來也一直被民眾議論紛紛，大家也都抱著祭拜好兄弟，心誠則靈的看法。

2019年在祭拜儀式時，某宗親會的水燈頭疑電線走火波及失火，當時正在台上進行祭儀的道長李戊己說，以前沒有發生過整個水燈頭燒毀，但岸上起火和海中起火也是一樣的，可以照亮好兄弟的前路，心誠則靈，不會有不好兆頭。

李戊己指出，以前放水燈是放蠟燭，隨著水流想水火龍，在海上漂來漂去就像一條火龍，蜿蜒流向海中，但其實岸上起火和海中起火也是一樣的，可以照亮好兄弟的前路，來接受人間的祭祀。

放水燈 兄弟 禁忌

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