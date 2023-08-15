政大書城花蓮店不關了！月底前買書送咖啡或甜點兌換券

上月傳出政大書城花蓮店將於8月31日停業，令各界感到不捨，不過今天花蓮店在臉書公告，經過眾多讀者的鼓勵，也與上游供應商取得共識後，決定繼續營運。為了回饋給讀者，即日起到月底前，全館購書就送便利商店咖啡或霜淇淋兌換券。網友得知後開心地說「這是花東的福氣」。

政大書城花蓮店座落在花蓮高商斜對面街口的大樓3樓，當時業者跑遍各級學校辦書展宣傳，直到地方老字號瓊林書局2013年結束營業後，政大書城花蓮店便成為民眾買書、看書的書店。

政大書城花蓮店今天發聲明稿，決定繼續營運，吸引許多網友留言「太好了！花東的福氣」、「太棒了！一定會再去買書支持」、「書買好買滿持續支持」、「謝謝政大書城」等，非常高興政大書城能繼續營業。

政大書城於1993年在國立政治大學校內圖書部創立首間校內門市，後來於台北師範大學開設分店，店名仍沿用「政大書城」，又在台北開設台大、南西等門市。2010年撤出台北，轉往花蓮、台南、高雄展店，高雄門市5月先停業，目前全台僅剩台南、花蓮兩間門市。