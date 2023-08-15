大武崙沙灘3死後 謝國樑：越警戒線處罰機制一定做

基隆市外木山大武崙沙灘海域發生一日3死溺水意外後，市政府昨與交通部觀光局北觀處開會，釐清沙灘是市府管理，但海域是北觀處。謝國樑說，多因為民眾越過警線發生意外，未來對越過警戒線及不按開放時間闖入等違規行為，研議處罰機制一定要做，這部分會再和北觀討論。

大武崙沙灘海域12日發生一日3起溺水造成3死意外後，大武崙沙灘及海域的管理，市府與北觀處出現權責不明爭議。北觀處副處長游麗玉昨天表示，風景區範圍調整時，僅接管湖海灣、情人湖公園及和平島公園，大武崙沙灘由基隆市府管理。

謝國樑今天在議會開議前受訪表示，昨天北觀處有到市府協調，釐清海域是北觀處管的，也是北觀處在公告，沙灘才是市府管的，但現在發生事情的地方是海域，不是沙灘。如果不按開放時間闖入戲水要處罰，必須北觀處同意或者共同發文，市府無法單獨發文。

謝國樑說，在溺水意外發生後，市府是依緊急事由狀況公告封閉大武崙沙灘1周，現階段先處理後續事宜，北觀處責任未來會慢慢釐清。

針對大武崙沙灘海域，泳客反映，很多民眾越過警戒線，救生員有時有勸導，但有時並未即時勸導。謝國樑對此表示，對於越過警戒線將要處罰，發生不幸事件多在警戒線外，拉近警戒線及嚴格執行警戒、越線處罰機制，是一定且絕對要做的事，具體文字要和北觀處共同來研議。