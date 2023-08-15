聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆老大公廟今晚「起燈腳」 3千普渡公燈揭中元祭序幕
「鷄籠中元祭」今年邁入第169年，為期1個月的傳統祭儀與科典將展開，今天晚上12時將進行開燈夜「起燈腳」儀式，11點40會舉行點燈儀式，點亮3千盞普渡公燈，綻放光明，代表鷄籠中元祭揭開序幕。
台灣第一號無形文化資產，傳承169年的鷄籠中元祭，開基老大公廟表示，今晚「起燈腳」儀式，3千盞的普度公燈同時亮起，照亮夜空為好兄弟引路，象徵引領陰間好兄弟通往陽間道路，接受人們一整個月香火供奉。
市府文化局說，明天下午2點開啟龕門儀式，俗稱「開鬼門」，啟開墓扉後，再放好兄弟來到陽間接受民間供養，享受豐盛各式祭品。
文化局今年和輪值主普郭姓宗親會通力合作，以生活中殷殷期盼的「平安」為主軸，象徵基隆已走過疫情高峰並邁向蛻變，讓參與中元祭的國內外旅客帶走一份平安與祝福，市府將在農曆七月，規劃體育、文化、旅遊等元素的觀光旅遊，營造歡樂又平安的農曆7月。
中元祭科儀部分，8月15日（農曆6月29日）開基老大公廟開燈，16日（農曆7月1日）開龕門。26日（農曆7月11日）豎燈篙，27日（農曆7月12日）主普壇開燈放彩，28日（農曆7月13日）迎斗燈遶境祈福，29日（農曆7月14日）晚間7點放水燈遶境遊行、午夜放水燈，30日（農曆7月15日）中元普度，9月15日（農曆8月1日）關龕門。
29日放水燈遊行當天，將送限量聯名奶茶，詳細資訊可上文化局粉絲團、文化局官網查詢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言