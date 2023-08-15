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基隆旭川河頂板破 愛一路現坑洞

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
愛一路昨現坑洞，下面是旭川河，封閉部分車道搶修。圖／基隆市府提供
愛一路昨現坑洞，下面是旭川河，封閉部分車道搶修。圖／基隆市府提供

基隆市愛一路昨天出現坑洞，下面就是旭川河，令人怵目驚心。市府工務處緊急封閉部分路面要施工修復，預計9月底完工。施工期間愛一路僅開放1線車道通行，工務處提醒用路人注意路況，減速慢行。

工務處表示，愛一路部分車道與旭川河頂板共構，近年因為愛一路周邊橋梁重建等工程多，大型工程車行駛頻繁，或許因此造成頂板毀損，昨天出現坑洞。

市府昨接獲民眾通報愛一路、忠二路口有坑洞，先由警分局封閉坑洞路段，並派員指揮交通，工務處人員隨後到場勘查，發現旭川河頂板破損，立即著手搶修。

工務處表示，經過勘查確認旭川河頂板有2處需要修繕，工程將採用鋼梁支撐與覆工蓋板工法施作，力求加速施工及縮短養護期程。此次施工除修復旭川河頂板，也將派人巡查道路下方的旭川河，適時安排維護作業。

車道 基隆

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