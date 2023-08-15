管理6大項若改善 大武崙擬開放

基隆市議會臨時會昨變更議程，專案討論大武崙1日3人溺斃事件。議員要求市府檢討事發原因、究責並規畫日後如何防範。市長謝國樑說，或許回頭看，市府當天下午3點多接獲回報就封閉海灘，應該是比較正確的作法。說明過程中，謝數度哽咽落淚，無法言語。

開議前謝國樑受訪，記者問市府是否考慮將大武崙沙灘交給北觀處管轄？謝國樑說，北觀處在這起事件是否有責任，市府也要釐清；但北觀處副處長游麗玉表示，風景區範圍調整時，僅接管湖海灣、情人湖公園及和平島公園，大武崙沙灘由基隆市府管理。

市議員洪森永質詢時說，這是人禍，市府委外救生、沙灘有人營業都沒好好管理。議員施偉政則質疑，發生溺水事件後，市府未立即封閉，事後卻宣布封閉一周，科學根據在哪？

謝國樑說，將和市府團隊討論警戒線、救生模式、天氣預警、時間管理、沙灘現場管理及委外管理6個面向，若能改善，就可重新暫時開放。謝說，廠商已在大武崙沙灘思考工法，能否把警戒線拉到讓民眾安全戲水的範圍，未來也要有動力救生設備、天氣預警系統，天候不穩定時封閉海灘。

「如果民眾警戒線內戲水，應該會比較安全。」謝國樑說到此，一度哽咽停頓。市議員張芳麗在座位上喊「市長加油」，謝拭淚稍平復心情，致歉後才繼續發言，神情難掩哀傷。

三叉坑溪 父救子喪命

另外，新北雙溪區三叉坑溪昨也發生溺斃事件。北市一家6口昨傍晚5時多戲水時，40多歲徐男見套著救生圈的11歲兒子愈漂愈遠，跳下水救援，將兒子推往岸邊，自己疑因體力不濟沉水中；徐妻見丈夫溺水，打119求救，跳下水救夫失敗，只好上岸。消防員到場潛水搜救，6點9分找到徐男時已無呼吸心跳，送醫搶不治。