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星光音樂會+浪漫情人節 南方澳登場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
通過觀星培訓課程的在地產業業者，昨由宜蘭縣長林姿妙（中）頒給受訓合格證書。記者戴永華／攝影
通過觀星培訓課程的在地產業業者，昨由宜蘭縣長林姿妙（中）頒給受訓合格證書。記者戴永華／攝影

蘭陽平原入秋後星空非常美，宜蘭縣政府延續去年頗受好評的賞星樂目音樂會，今年續辦星光滿天音樂會，並與宜蘭情人節活動結合，選在南方澳第三漁港擴大登場，邀大家在閃爍星空下襯著海風及浪濤聲，感受音樂飄散在漁港村落的美好。

除8月20日晚的星光滿天音樂會，8月19日至22日的宜蘭情人節活動期間，南方澳豆腐岬風景區也有「星空導覽」，邀天文專家吳建德透過有趣天文、星座故事，帶民眾欣賞蘭陽星空之美。

縣長林姿妙表示，蘭陽平原無光害自然環境，整個宜蘭縣擁有與眾不同的特色風貌，藉由這次的系列活動，可以推廣宜蘭每個時節的不同風光，將蘭陽平原美麗星空分享給旅人。

縣府表示，這次音樂會延續去年「蘭陽文化星空」主軸，以太平洋為舞台背景，邀宜蘭新住民最佳創作樂手明馬丁開場，以不同風格的樂曲演繹宜蘭魅力，並藉由催淚歌姬張若凡、宜蘭同根生樂團以獨特歌聲述說宜蘭故事，還有金曲最佳演唱組合尋人啟事The Wanted及溫暖女聲曾沛慈等人演出。

系列活動展開前，縣政府為培訓觀星導覽，今年6月邀請吳建德、劉志安及洪景川等天文講師，針對在地觀光產業者進行觀星課程培訓，完成課程時數及通過測驗共20名學員，昨天頒發結業證書，他們可以把蘭陽平原的星空推廣給更多人認識。

宜蘭 音樂會 情人節

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