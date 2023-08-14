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宜蘭34校未編適足圖書費 縣府將督促落實

中央社／ 宜蘭縣14日電

宜蘭縣教師職業工會今天表示，依審計部報告，宜蘭縣去年有34所學校未依規定編列適足圖書費，對照縣府強調「窮不能窮教育」顯得諷刺。縣府表示，將督促各校核實編列。

宜蘭縣教師職業工會今天發布新聞稿指出，依據「圖書館設立及營運標準」規定，國中小學校每年購置圖書資訊經費應不低於年度教學設備費的10%。

但根據審計部台灣省宜蘭縣審計室「111年度宜蘭縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」，去年度全縣有16所國中、18所國小，未依規定編列適足的圖書資訊經費，有待督促檢討改善，以提升學生閱讀能力及提供完善圖書服務。宜蘭縣共有27所國中、73所國小。

工會指出，這凸顯國中小學存有經費不足窘困，縣府一再強調「窮不能窮教育，苦不能苦孩子」，對照審計報告內容顯得諷刺。

工會呼籲，縣府籌編縣屬學校2024年預算時，請持續寬列教育經費，務必滿足維持各校正常運作、促使教育活動順利進行所需基本資源。

縣府教育處表示，對於未編足圖書資訊經費的學校，縣府在籌編2024年預算時，將督導督促各校核實編列，縣府也在今年全國教育局處長會議提案，教育部同意自2024年起至少籌編新台幣3億元固定預算，協助各縣市國中小學充實圖書資源，協助各校推動閱讀教育，建構各校優良的圖書環境。

宜蘭 小學 職業工會

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