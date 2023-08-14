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基市文化局號召挺演藝團隊 買套票打7折再送護眼檯燈

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市文化局16日起發售表演藝術中心演藝廳節目套票，任選4場次享7折優惠，並限量贈送護眼檯燈。圖／基市府提供
基隆市文化局16日起發售表演藝術中心演藝廳節目套票，任選4場次享7折優惠，並限量贈送護眼檯燈。圖／基市府提供

基隆文化局16日起發售表演藝術中心演藝廳節目套票，除了維持任選4場次享7折優惠，今年加碼贈送市價500元的護眼檯燈，邀請民眾走進演藝廳，力挺藝文表演。

基隆市表演藝術中心演藝廳從9月起到11月底，共計有11個團隊演出14場次的節目，文化局號召「你挺團隊登台，我們送你檯燈」，廣邀民眾踴躍購票。購買1組套票能兌換1組檯燈，限量500組，兌完為止。

文化局長江亭玫說，今年表演團體除了在地傑出團隊，也邀請外地知名劇團加入，互相觀摩切磋，共創藝文盛宴。購買套票除送檯燈，配合中央推動青年席位政策，部分節目提供1折的超值青年席位優惠。

文化局表示，表演節目由薪傳歌仔戲劇團，以真實雨景上演的《望鄉之夜》打頭陣，接著還有慾望劇團、創造焦點、唱歌集劇場、無獨有偶工作室、風動歌劇團、潮響樂集、基隆交響管樂團、故事工廠、龤之聲男聲合唱團及台灣揚琴團接力登台。

文化局說，節目套票優惠16日開始販售，有意購買者可上OPENTIX兩廳院文化生活售票系統（https://reurl.cc/aVjnnX） ，或在上班日上午8點到下午5點，前往文化局售票櫃台（義一路入口處4樓表演藝術科）購票，節目訊息及檯燈兌換資訊可上基隆市表演藝術官方網站（https://reurl.cc/Rz3M0r）查詢。

基隆市文化局16日起發售表演藝術中心演藝廳節目套票，任選4場次享7折優惠，並限量贈送護眼檯燈。圖／基市府提供
基隆市文化局16日起發售表演藝術中心演藝廳節目套票，任選4場次享7折優惠，並限量贈送護眼檯燈。圖／基市府提供
基隆市文化局16日起發售表演藝術中心演藝廳節目套票，任選4場次享7折優惠，並限量贈送護眼檯燈。圖／基市府提供
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文化局 檯燈 基隆

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