基市文化局號召挺演藝團隊 買套票打7折再送護眼檯燈

基隆市文化局16日起發售表演藝術中心演藝廳節目套票，除了維持任選4場次享7折優惠，今年加碼贈送市價500元的護眼檯燈，邀請民眾走進演藝廳，力挺藝文表演。

基隆市表演藝術中心演藝廳從9月起到11月底，共計有11個團隊演出14場次的節目，文化局號召「你挺團隊登台，我們送你檯燈」，廣邀民眾踴躍購票。購買1組套票能兌換1組檯燈，限量500組，兌完為止。

文化局長江亭玫說，今年表演團體除了在地傑出團隊，也邀請外地知名劇團加入，互相觀摩切磋，共創藝文盛宴。購買套票除送檯燈，配合中央推動青年席位政策，部分節目提供1折的超值青年席位優惠。

文化局表示，表演節目由薪傳歌仔戲劇團，以真實雨景上演的《望鄉之夜》打頭陣，接著還有慾望劇團、創造焦點、唱歌集劇場、無獨有偶工作室、風動歌劇團、潮響樂集、基隆交響管樂團、故事工廠、龤之聲男聲合唱團及台灣揚琴團接力登台。