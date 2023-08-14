蘭陽星光音樂會20日登場 邀民眾「賞星樂目」

宜蘭擁有自然無光害環境，縣府將於20日晚間以太平洋為舞台背景，在蘇澳鎮南方澳第三漁港舉辦「2023蘭陽星空賞螢季－星光滿天音樂會」，邀民眾享受星空與音樂故事。

宜蘭縣政府工商旅遊處今天發布新聞稿表示，縣府去年以「蘭陽文化星空」為主軸，並以太平洋為舞台背景，於南方澳豆腐岬風景區舉辦「蘭陽賞星樂目音樂會」。今年延續去年活動的主軸，將在20日晚間6時30分於蘇澳鎮南方澳第三漁港舉辦「2023蘭陽星空賞螢季－星光滿天音樂會」，邀請歌手明馬丁、張若凡與曾沛慈等，在閃爍的蘭陽星空下獻唱。

工旅處表示，19日至22日在南方澳豆腐岬風景區舉辦的「2023宜蘭情人節」活動期間，也將邀請天文專家吳建德透過有趣的天文、星座故事，帶領民眾在璀璨閃耀星空下，共賞蘭陽星空之美。