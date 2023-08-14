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基隆愛一路2處坑洞 估9月30日修繕完工

中央社／ 基隆14日電

基隆市愛一路部分與旭川河頂板共構，近年因愛一路周邊重大工程較多，大型工程車進出頻繁造成頂板破損，經市府勘查後，頂板上方的道路有2處坑洞，預計9月30日修繕完工。

基隆市政府工務處發布新聞稿表示，市府今天接獲民眾通報，愛一路出現坑洞，警方隨即封閉部分愛一路、忠二路口並協助交通指揮，經工務處人員進場勘查，發現旭川河頂板已有破損，立即展開修復工程，目前仍開放一車道通行。

工務處表示，愛一路因部分與旭川河頂板共構，近幾年因愛一路周邊重大工程較多，大型工程車進出頻繁，或許因此造成頂板破損，工務處除針對現況修繕外，也將巡查檢視旭川河，並適時安排維護作業。

工務處指出，今天已派員進場施工，共有2處頂板需要修繕，包含混凝土養護時間，預計9月30日完工，施工期間採鋼梁支撐與覆工蓋板工法，加速施工及養護期程，呼籲市民行經愛一路務必減速慢行，並配合人員指揮，確保行車安全。

基隆 車道

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