聽新聞
test
0:00 / 0:00
花東快預計在市區建交流道 花蓮人盼減少避免交通打結
花東快速公路重啟可行性評估，公路總局今天在花蓮縣政府舉辦最後一場說明會，現場聚集約300人。公總預計在花蓮市與吉安鄉車輛多的路段各設交流道，由於2地區是全縣人口最密集處，許多民眾擔心交通會大打結，建議減少交流道並設在蛋白區，公總允諾匯集意見後審慎評估。
花東快計畫路線從花蓮崇德到台東市區，全長約173.7公里，經費預估2300億元，公路總局陸續到新城、鳳林、光復及玉里等鄉鎮舉辦說明會。今天在花蓮縣政府大禮堂舉辦花東快計畫說明會，立委傅崐萁、縣長徐榛蔚、縣議員、公所、代表及村里長等各界人士到場，大家交流意見。
由於計畫規畫在市區中山路與建國路設置鑽石型交流道，但兩條道路平時車輛很多，不少民眾擔憂尖峰時段會塞車，希望能減少或設在蛋白區；而有部分路段要與中央路、台9線共線，有人擔心交通會打結。更有民眾希望花東快盡速動工，有一條安全回家的路。
傅崐萁表示，花東快會是一條全新的道路，以高架方式減少與原有道路共線，也避免土地徵收、噪音擾民等問題，同時盡量不打隧道，降低對環境的影響。完工後遊子或遊客開車花東，可透過國5、蘇花改、蘇花安再銜接花東快，減少車程時間。如今工程原物料調漲，現在不蓋，以後不知道要花費多少時間與金錢，會全力推動花東快。
公路總局第四養護工程處長林文雄說，大家的意見都會蒐集起來，請顧問公司團隊作為參考，並納入可行性評估期末報告。
另外，蘇花安計畫路線目前剩花蓮和平到和中2個部落待辦理諮商同意投票，其中和平克尼布部落諮商同意投票流會，傅崐萁表示，近日會與部落溝通協調，盡快啟動蘇花安，讓花東遊子有安全回家的道路。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言