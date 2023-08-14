花東快預計在市區建交流道 花蓮人盼減少避免交通打結

花東快速公路重啟可行性評估，公路總局今天在花蓮縣政府舉辦最後一場說明會，現場聚集約300人。公總預計在花蓮市與吉安鄉車輛多的路段各設交流道，由於2地區是全縣人口最密集處，許多民眾擔心交通會大打結，建議減少交流道並設在蛋白區，公總允諾匯集意見後審慎評估。

花東快計畫路線從花蓮崇德到台東市區，全長約173.7公里，經費預估2300億元，公路總局陸續到新城、鳳林、光復及玉里等鄉鎮舉辦說明會。今天在花蓮縣政府大禮堂舉辦花東快計畫說明會，立委傅崐萁、縣長徐榛蔚、縣議員、公所、代表及村里長等各界人士到場，大家交流意見。

由於計畫規畫在市區中山路與建國路設置鑽石型交流道，但兩條道路平時車輛很多，不少民眾擔憂尖峰時段會塞車，希望能減少或設在蛋白區；而有部分路段要與中央路、台9線共線，有人擔心交通會打結。更有民眾希望花東快盡速動工，有一條安全回家的路。

傅崐萁表示，花東快會是一條全新的道路，以高架方式減少與原有道路共線，也避免土地徵收、噪音擾民等問題，同時盡量不打隧道，降低對環境的影響。完工後遊子或遊客開車花東，可透過國5、蘇花改、蘇花安再銜接花東快，減少車程時間。如今工程原物料調漲，現在不蓋，以後不知道要花費多少時間與金錢，會全力推動花東快。

公路總局第四養護工程處長林文雄說，大家的意見都會蒐集起來，請顧問公司團隊作為參考，並納入可行性評估期末報告。