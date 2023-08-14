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花蓮3作物農損 可現金救助

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮縣壽豐鄉胡麻與高接梨、光復鄉甜椒等作物，7月底因颱風大豪雨農損，損害程度已達中央現金救助標準20％。農業部核定胡麻救助額度每公頃3萬元、高接梨10萬元、甜椒4.6萬元，即日起至21日，農友可向鄉公所申請辦理。

縣府農業處指出，壽豐鄉胡麻田區出現植株倒伏、蒴果發霉、葉片萎凋等狀況，高接梨果實水傷與腐爛，光復鄉甜椒因根系浸水導致枯萎、果實水傷、腐爛等受災情況。經現勘統計，胡麻被害面積約2.3公頃、損害程度30％，高接梨被害面積2.2公頃、損害程度20％，甜椒被害面積1.4公頃、損害程度40％。

經農業處提報農業部獲核定，本月11日公告壽豐鄉受損胡麻救助額度每公頃3萬元、高接梨救助額度每公頃10萬元，光復鄉受損甜椒救助額度每公頃4萬6千元。

農業處長陳淑雯表示，符合申請現金救助條件的受災農友，即日起至本月21日止可以到公所申請，例假日照常受理，若受理最後一天適逢假日，則順延至次一上班日。

另外，吉安鄉龍鬚菜及扁蒲部分填區，因連日降雨葉片萎凋、黃化，藤蔓枯死的狀況，扁蒲還有落果等受災情況，經農業處勘災小組評估，龍鬚菜受損面積49公頃、損害程度25％，扁蒲則有面積0.33公頃、損害程度30％，均達現金救助啟動標準，縣府將向中央爭取現金救助，降低農友損失。

農業部 豪雨 花蓮

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