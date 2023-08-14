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台9線拓寬以路就樹 保留老樹景觀

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
台9線鹿野永安至瑞豐路段正進行拓寬，高大樟樹就地保留，路廊配合老樹規畫設計。記者徐白櫻／攝影
台9線鹿野永安至瑞豐路段正進行拓寬，高大樟樹就地保留，路廊配合老樹規畫設計。記者徐白櫻／攝影

省道台9線花東段道路正拓寬施工，鹿野永安路段約600公尺道路栽種高大樟樹當行道樹，公路總局設計時將樹木原地保留，並在樹木旁新增慢車道，預計今年10月完工；關山工務段表示，「以路就樹」已成道路拓寬的主流思維，只要能保留盡量不移樹。

三工處指出，「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫（台東段）」2020年經行政院核定，2021年起分段動工，預計2027年完工，總經費142億元，目前鹿野瑞豐永安段施工中，其餘路段陸續啟動設計作業，全長約45.8公里。

鹿野瑞豐到永安段總長2.9公里，12至14公尺路面將拓寬成30公尺。距離關山鎮5公里處，道路兩側栽種樟樹，樹木成蔭，幾乎形成綠色隧道景觀，行經施工路段會發現，拓寬工程避開老樹，施工單位放置不少交通錐。

關山工務段長林進芳表示，台27線高雄六龜段拓寬時曾發生留樹爭議，後來公路局與地方達成以路就樹共識，鹿野段樟樹樹齡約40年，共綿延600公尺，當初設計就有留樹想法，所以在樹木旁開闢一條新車道，只要道路不是過彎或樹種不適合，道路需拓寬時會盡量留路樹，移樹是次要選項。

林進芳說，除台東鹿野路段外，花蓮玉里三民段拓寬路段也保留2公里芒果樹，總數約200多棵。鹿野段預計今年10月完工，北段有花蓮芒果樹，南段有台東樟樹，將成為具特色的景觀路段。

台東 花蓮

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