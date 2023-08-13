宜蘭童玩節今閉幕相約明年再見 遊客數破45萬人次

一年一度的宜蘭國際童玩藝術節閉幕了，這次歷經兩次颱風外圍環流侵擾休園，入園遊客數仍突破45萬人次。今天傍晚在國外團隊聯演宜蘭民謠「丟丟銅」的樂聲中，為這項盛夏大型活動畫下圓滿句點，大家相約2024年再見。

閉幕活動最後舉行購票公開抽獎，抽出總價超過百萬元獎品，包括汽車、GOGORO機車、iPhone、iPad、飯店住宿券、電視等獎項，其中汽車得主是存根聯號碼020186住在台中市的曾小姐，所有中獎名單將公告在童玩節臉書及官網，得獎者須出示證件領取。

「2023宜蘭國際童玩藝術節」從7月1日到8月13日，總計入園遊客數逾45萬人次，帶動周邊的經濟效益。今天傍晚的閉幕典禮，由台灣專業馬戲團隊帶來《馬戲派對》等特技演出，菲律賓、馬來西亞、泰國、印尼、墨西哥等國外民俗團隊分別帶來一段精華片段，隨後所有團隊樂師合奏宜蘭民謠「丟丟銅」，各國團員邀民眾一起共舞，感受四海一家的歡樂氛圍。

最後由太空人與宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德、秘克琳神父、國外團隊與現場民眾共同回顧今年「童玩原宇宙」四大主軸「遊戲」、「演出」、「展覽」、「交流」精彩內容，結束2023「童玩原宇宙」的旅程。