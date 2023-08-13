南迴藝術季 首度與在地青年合作呈現自然共融地景

南迴藝術季邁入第4屆，今年在太麻里、大武等地展出7件作品，以「夢迴南方」為題，首次與南迴地區的青年組織合作，透過藝術的方式體現人與人、與自然共融的地景藝術人文。

台東縣政府今天發布訊息表示，推廣「台東大美術館」概念，將美的事物延伸到台東各角落，包括舉辦藝術下鄉、推出以山海為舞台的台東藝穗節、協助鄉鎮修復歷史建築等，打造無藩籬的藝術人文城鎮。縣內的地景藝術除了南迴藝術季，還有「東海岸大地藝術節」及縱谷「漂鳥197」等。

2023南迴藝術季於8月12日起，從太麻里、金崙、瀧溪、大武4鄉鎮沿著省道台9線開展，以「夢迴南方－心之所向，身之所往」為題，集結7組在地青年與藝術團隊的7件地景藝術裝置，以在地觀點融合自然地景的人文藝術，並與過往藝術季作品，將台東縣串連成一個大型戶外美術館，

台東縣政府表示，南迴藝術季邁入第4屆，總計展出近50件作品，目前現存約23件，透過藝術作品設置，為南迴地區帶來無限生命力，許多人為了作品來旅遊，也透過藝術作品深入認識南迴。

此次藝術季共邀請7組藝術家，分別為台東在地的森川自然工藝聚落、排灣族傳統拍刺師宋海華、瑪籟‧瑪卡卡如萬 Malay Makakazuwan（林琳），還有達比烏蘭.古勒勒Tapiwulan‧Kulele、李蕢至、林介文，以及來自保加利亞的Rumen Dimitrov、紐西蘭薩摩亞裔的Greg Semu。作品媒材包括漂流木、鐵材及石材等，歡迎民眾沿著南迴公路從不同的視野、角度享受山海自然。

縣府文化處說明，南迴公路是台灣環島公路的一段，對於世代居住在此的人們更是「回家的路」，近年有越來越多人渴望重新找回自身與土地自然、社群文化的關係；在創作前，先在太麻里、大武、金峰等舉辦公開說明會，和居民討論地點及藝術作品的設置等，讓藝術更能融入在地。

文化處指出，今年特別辦理「台東大地藝術獎」，希望吸引更多民眾來台東找景點打卡，現正辦理網路人氣票選（投票連結：https://www.landarttaitung.com/voting.html），歡迎大家來為喜歡的藝術作品讚聲，一起走進台東大美術館，還有機會抽機票，南迴藝術季詳情可上臉書專頁查詢。