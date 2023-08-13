警察下班還要顧店賣東西？ 台東這處「派出所」有賣點

正值暑假旅遊旺季，不少遊客開車行經台東市中華路與寶桑路口，眼睛餘光發現路口有間建物似乎「怪怪的」，因為從建築外觀來看，這棟建物跟舊式派出所相似度九成，卻又掛著連鎖超商招牌啓人疑竇。警方證實，這棟建築的前身確實為寶桑派出所，派出所遷移後，台東縣府以4588萬元出售，接手屋主未改變外型，內部整修成為獨樹一格的派出所超商。

「寶桑」是台東舊名，寶桑路一帶是最早形成的聚落。舊寶桑派出所興建於1981年，屋齡超過40年，磚紅色牆面搭配白色邊條，外型跟許多早年興建的派出所建築形制雷同，因空間不敷使用，台東縣府覓地重建，派出所在2017年9月停用。

寶桑派出所功成身退後，台東縣府公開標售脫手。新屋主沒有大規模改造，出租開便利商店，超商加盟業者沿用舊貌特色變身24小時營業的便利商店，店內更設計三張模擬警方拍攝嫌犯檔案照的身高表壁貼，選用可愛的毛小孩充當「嫌犯」，提供客人拍照留念。

開店一年來，不少遊客專程來參觀這處別具特色的派出所超商。店員也一一耐心回覆說，超商前身真的是派出所無誤，不是刻意仿造或裝潢，老闆為了保留歷史記憶刻意保存外貌。