台東均壽少3.38歲 縣府：逐年縮小

內政部公布去年國人平均壽命79.84歲，台東縣76.46歲，名列全國最低。縣府衛生局表示，台東以意外事故、疾病醫療等整合問題為主，已成立跨局處專案小組，差距從2021年的4.22歲降至3.38歲，逐步縮小中，且近5年平均餘命增加0.97歲，增幅全國第二。

衛生局解釋，與2021年比較，2022年所有縣市平均壽命皆下降，台東縣去年受疫情影響新冠肺炎死亡人數增加及人口加速老化，平均壽命持平，綜觀東部縣市平均壽命皆較西部各縣市低。

縣長饒慶鈴上任後成立跨局處專案小組，專案小組發現，台東以意外事故、疾病醫療兩大面向問題亟需解決。縣府指出，陸續引進高醫、義大、慈濟、馬偕等醫學中心資源前進南迴、偏鄉及離島，11家衛生所推動5G遠距看診，全國首創乳房X光攝影檢查由45歲提前至40歲。另針對死亡個案找出原因，制定在地問題及可行方案，建立高風險孕產婦及新生兒照護網絡，從預防面減少不良事件。

衛生局長孫國平說，去年消防隊成立「行動急診室」，救護車資料可回傳至醫院，增加到院前救護率；成功分院急診室增聘醫師，另爭取胸腔、洗腎醫師以彌補海岸線醫療不足。

警察局長陳錦坤指出，近年加強宣導交通安全、取締酒駕，另也配合縣府進行交通工程改善，降低事故發生率。