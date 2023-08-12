3年半前被台灣美景吸引 香港新人飛來基隆和平島結婚

來自香港的鍾姓男子與黎姓女子於3年半前來台灣旅遊，情定基隆和平島公園。這對新人今天重返當地完婚，許下對彼此的誓言。

鍾男與黎女3年半前來到基隆旅遊，原本行程只安排在和平島公園停留2小時，但他們被當地美景與悠閒環境吸引，整整待了1天。當時，2人坐在當地咖啡廳看著夕陽西下，那次美好的經驗除情定當地，也促使2人決定未來還要重遊。

鍾男與黎女回到香港後就規劃要回到和平島公園結婚，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，直到今天才在30多名香港親友見證下，於和平島公園步上紅毯，在山海之間許下對彼此的誓言。

另一個選擇飛來台灣結婚的特別原因是，台灣社會近年來在兩性平權與性暴力議題被高度關切，這點也契合黎女目前正在攻讀博士的論文研究議題。

基隆市議長童子瑋也受邀這場婚禮，共襄盛舉。他受訪時說，鍾男與黎女飛來台灣結婚，除了獻上祝福外，也希望能藉由這個機會宣傳和平島的美與浪漫，讓更多遊客前來旅遊，促進當地經濟。