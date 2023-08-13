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宜蘭鐵腕禁神祕沙灘 花蓮業者擬自救

聯合報／ 記者陳敬丰王燕華／連線報導

交通部今年5月訂定沙灘車管理指引，宜蘭花蓮2縣陸續發布禁令並嚴格取締，其中宜蘭神祕沙灘幾已禁絕，業者轉移到東澳營業。花蓮業者則爭取設立專區輔導合法，縣府函請觀光局跟國產署提供申請專區程序，尚無下文；業者擬提計畫自救。

宜蘭縣府要求沙灘車退出神祕沙灘，6月每周六、日上午9時到傍晚5時全程稽查，暑假期間擴大執法，鐵腕奏效。目前為止，未發現沙灘車進入神祕沙灘，據了解，海岸社區的沙灘車業者都已搬走，多數搬到東澳一帶營業。縣府工商旅遊處表示，8月底會再開會決定暑假後的執法力道和方向。

沙灘車銷聲匿跡後，神秘沙灘迎來新的嬌客。7月9日凌晨2時，1隻重達百公斤的綠蠵龜出現在神祕沙灘；宜蘭野鳥學會總幹事陳樹德也表示，今年小燕鷗孵化率可望提高。

花蓮縣沙灘車活動場域多數在新城鄉加灣以北三棧溪旁，以及立霧溪南岸的海岸沙灘地，秀林及新城2鄉共24家業者經營，目前採「導禁兼施」原則管理，縣府在行政院會議時提出專案，請觀光局和國產署提供沙灘車可用地專區申請的法制程序，希望輔導業者申請土地使用，合法經營。

目前花蓮縣內沙灘車原則禁止，但仍有業者載客飆沙，上月底杜蘇芮颱風為花蓮帶來豪大雨，颱風警報未解除時，警方就接獲通報，會同海巡單位到三棧溪出海口沙灘驅離20多輛沙灘車，此後一連兩天都發現沙灘車違規行駛道路，共開出20張罰單。

花蓮沙灘車協會理事長黃鴻達說，協會正在撰寫專案計畫，爭取在北三棧海灘設置專區，計畫包含總量管制、家數管制和回饋機制等。這一區多為國產署土地或未登錄地，初步希望將經營業者限制在10家內，車輛約300到400輛，兼顧環保和產業發展，輔導沙灘車產業合法經營，月底會將計畫提送縣府。

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