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通勤月票延宕 宜縣府：20日前預購

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

宜蘭通勤月票1800、750二方案原預計8月中旬上路，時間將近，議員批評縣府仍無消息，上路日期恐怕延宕，請盡快加速；縣府交通處表示，8月10日收到公路總局核定函文，確定執行計畫後才能推動後續作業，15日前將對外說明上路時程，估計20日前可以開放售預購票。

縣府提出2300北宜吃到飽、1800北宜國道客運、750縣內公共運輸3種通勤月票方案，7月21日公路總局審查委員會一致通過後，縣府交通處當時指出，2300方案涉及雙北公共交通運輸系統，要等到10月，1800、750則有望8月中上路。

議員陳俊宇表示，8月15日就快到了，縣府卻無消無息，只說「票卡設計、設備及系統測試還在處理」，通勤月票將延宕；如果做不到，當初就不該開支票，如今跳票在即，請縣府拴緊螺絲、加速相關程序，別再讓通勤族空等。

交通處說，中央補助款是撥給客運業者，業者要確認計畫執行，才能確定增購設備。

縣府8月10日收到公總核定計畫函文，11日開會並通知客運業者，14日將再開會，確定加值機、驗票機的設置期程，最晚15日上午會公布上路時間。

交通處表示，為避免正式上路當天民眾大排長龍購票，待加值機到位之後就可以開放預購，估計8月20日前，民眾就可到各轉運站買預購票，預購期約1到2周；正式上路則要等各車、月台設置完驗票機，目前系統程序都已完成，相信上路日期不遠。

議員 國道客運 吃到飽

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