基隆擬比照日本學童過馬路要舉手 邀民眾政策平台討論
基隆市推動行人友善政策至今，警方取締件數已有明顯下降，車輛不禮讓行人違規件數是高峰期十分之一，市府將比照日本教育小孩要通過路口時，舉手提醒車輛駕駛。交通處已提出學童「舉手走行穿，有禮過馬路」議案，希望家長到政策平台一同討論，看民意是否贊成。
基隆市府交通處指出，市長謝國樑上任後推廣城市友善行車環境的城市，透過積極的宣導及執法，已讓駕駛者逐漸建立起車輛禮讓行人的觀念。
為了營造更安全的用路友善環境，市府以學童安全用路權益為政策研議重點，考量學童因身高因素，行經路口不易被駕駛者發覺，交通處提議「舉手走行穿，有禮過馬路」I-VOTING公共參與提案。
交通處計畫學童在行經路口及行人穿越道時，可以用舉手示意及禮貌點頭動作，提醒車輛駕駛人留意學童用路情況，除了避免危險及憾事產生外，亦讓用路人間互動更有禮溫馨，營造優質舒適的宜居城市。
對I-VOTING提案議題有興趣的市民朋友們，可以至基隆市公共政策網路參與平台表達建議，基隆市府會納入市民想法和意見，做為執行時的參考。
靖娟基金會今年5月曾發布「2023年兒童安全指標調查」結果，在兒童的感受分數以「交通安全」為最低分，若以縣市來看，又以基隆市、雲林縣及澎湖縣為末段班。
基隆市政府當時說明，基隆在這幾個月強力執行行人友善及大力的取締不禮讓行人的汽機車，已有成效，對於靖娟基金會的的調查報告表示尊重，基隆目前的改革現況已經不一樣了。
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