基隆擬比照日本學童過馬路要舉手 邀民眾政策平台討論

基隆市推動行人友善政策至今，警方取締件數已有明顯下降，車輛不禮讓行人違規件數是高峰期十分之一，市府將比照日本教育小孩要通過路口時，舉手提醒車輛駕駛。交通處已提出學童「舉手走行穿，有禮過馬路」議案，希望家長到政策平台一同討論，看民意是否贊成。

基隆市府交通處指出，市長謝國樑上任後推廣城市友善行車環境的城市，透過積極的宣導及執法，已讓駕駛者逐漸建立起車輛禮讓行人的觀念。

為了營造更安全的用路友善環境，市府以學童安全用路權益為政策研議重點，考量學童因身高因素，行經路口不易被駕駛者發覺，交通處提議「舉手走行穿，有禮過馬路」I-VOTING公共參與提案。

交通處計畫學童在行經路口及行人穿越道時，可以用舉手示意及禮貌點頭動作，提醒車輛駕駛人留意學童用路情況，除了避免危險及憾事產生外，亦讓用路人間互動更有禮溫馨，營造優質舒適的宜居城市。

對I-VOTING提案議題有興趣的市民朋友們，可以至基隆市公共政策網路參與平台表達建議，基隆市府會納入市民想法和意見，做為執行時的參考。

靖娟基金會今年5月曾發布「2023年兒童安全指標調查」結果，在兒童的感受分數以「交通安全」為最低分，若以縣市來看，又以基隆市、雲林縣及澎湖縣為末段班。