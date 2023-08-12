基隆迎七夕 19日3600發煙火秀

七夕情人節即將到來，基隆市政府邀請國慶煙火及澎湖花火節執行團隊，19日晚間9點在文化中心頂樓施放300秒、共3600發的煙火，市長謝國樑邀請民眾來基隆感受山海的浪漫。

謝國樑表示，市府首度規畫在文化中心頂樓，將施放七夕情人節煙火，讓民眾在觀賞煙火的同時，能欣賞到基隆的夜間山海景色，歡迎外縣市遊客一起來欣賞國際水準的煙火。

市府觀銷處代理處長林文榮推薦最佳煙火觀賞點，包括基隆東岸商場、海洋廣場、國門廣場及虎仔山等地。主辦單位準備浪漫好禮，活動當晚8點起，於海洋廣場開始發放，只要按讚於「基隆旅遊網」粉專，及在當日指定貼文下方留言、分享，便可獲得基隆在地店家所設計的香氛森林特製蠟燭，數量有限，送完為止。

煙火秀主題「小美人魚」，首先搭配美人魚歌曲「Under The Sea」揭開序幕；第二幕呈現的是小美人魚期待能擁有雙腳上岸的「願望」；接著以小美人魚上岸後的「雀躍」，但無法回到海底世界「哀傷」；及最終完成心願後，「圓滿」快樂的回到大海等轉折情節。

觀銷處提醒，當晚汽機車行經信一路文化中心前盡速通行，籲請行人避免於市民廣場施工場地周邊逗留，活動期間將於文化中心出入口及頂樓出入口人員管制。