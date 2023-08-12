台東消防添購空拍機 投入救災

因應複雜地理環境及重大災害救災任務，台東縣消防局導入科技救災，購置2套「紅外線熱顯像」及「可見光」功能空拍無人機，熱顯像及可見光設備空拍機可偵測、監視火災建築物周遭環境、燃燒狀況、延燒方向，提供現場指揮官研擬人車派遣及戰術應用，可望大幅提升救災量能。

台東縣消防局近期透過「建構安全化學環境計畫」添購置2套具備紅外線熱顯像及可見光功能空拍無人機，精進救災戰力。消防局長管建興說，無人機是科技救災重要的一環，台東地理環境特殊，透過科技輔助，可應付不同環境下的緊急救援，也能在偏遠山區執行搜救，一機多用，除了能夠提升救災量能，也能降低人員傷亡風險。

管建興另表示，熱顯像及可見光設備空拍機則可偵測監視火災建築物周遭環境、燃燒狀況、延燒方向，提供現場指揮官研擬人車派遣及戰術應用，同時避免消防隊員暴露在危險環境下。對於搜尋溺水者或迷路登山客，也能結合地圖定位，進行系統式勘查，提升尋獲率。

他說，目前2套空拍設備正辦理驗收，驗收後，將依需求特性配發所屬單位，同時辦理人員操作講習，邁向專業消防無人機隊目標。