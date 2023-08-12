花蓮舊鐵道商圈 Duncan公仔回歸

暌違2年，花蓮市舊鐵道商圈最受歡迎的Duncan公仔回來了。市公所更新地坪後，迎回Duncan，還新增其他裝置藝術品，昨天亮相，重現網紅打卡景點，讓民眾來打卡、拍照，市長魏嘉彥希望藉由Duncan公仔的魅力，重新活絡商圈。

市公所2016年邀出身花蓮的知名插畫家Duncan設計約190公分高的大型公仔，在入口處迎賓，模樣可愛，成為旅客必訪景點之一。但Duncan公仔太受歡迎，許多民眾喜歡勾著他拍照，還曾遭商圈攤車不小心倒車撞傷「開放性骨折」維修。

商圈徒步區石磚路起伏不平，銜接鐵軌處高低落差大，市公所前年著手施工整平，也趁機讓公仔進廠維修。

為了迎接Duncan公仔回歸，花蓮市公所評選出在地藝術家黃裕榮的作品欣「心」向榮，與公仔一同亮相，除了吸睛的愛心圓，還有雙面彩繪的「貓狗當家」，圍繞著公仔，可愛溫馨。

黃裕榮說，兩隻「貓狗當家」是他與孩子一同創作，搭配的愛心圓像是飽滿又充滿愛的氣球，不管走到哪個角度，透過鏡射，都可以被愛心包圍，象徵花蓮市是個有愛的城市，構成360度都可以觀賞的作品。