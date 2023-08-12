聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮舊鐵道商圈 Duncan公仔回歸

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

暌違2年，花蓮市舊鐵道商圈最受歡迎的Duncan公仔回來了。市公所更新地坪後，迎回Duncan，還新增其他裝置藝術品，昨天亮相，重現網紅打卡景點，讓民眾來打卡、拍照，市長魏嘉彥希望藉由Duncan公仔的魅力，重新活絡商圈。

市公所2016年邀出身花蓮的知名插畫家Duncan設計約190公分高的大型公仔，在入口處迎賓，模樣可愛，成為旅客必訪景點之一。但Duncan公仔太受歡迎，許多民眾喜歡勾著他拍照，還曾遭商圈攤車不小心倒車撞傷「開放性骨折」維修。

商圈徒步區石磚路起伏不平，銜接鐵軌處高低落差大，市公所前年著手施工整平，也趁機讓公仔進廠維修。

為了迎接Duncan公仔回歸，花蓮市公所評選出在地藝術家黃裕榮的作品欣「心」向榮，與公仔一同亮相，除了吸睛的愛心圓，還有雙面彩繪的「貓狗當家」，圍繞著公仔，可愛溫馨。

黃裕榮說，兩隻「貓狗當家」是他與孩子一同創作，搭配的愛心圓像是飽滿又充滿愛的氣球，不管走到哪個角度，透過鏡射，都可以被愛心包圍，象徵花蓮市是個有愛的城市，構成360度都可以觀賞的作品。

花蓮 愛心 鐵道

延伸閱讀

到花蓮賞金針花怎麼走？六十石山赤科山花季交管出爐

花蓮市區網紅打卡景點 Duncan公仔回來了

倒數一週！汐止遠雄廣場6公尺高「巨型皮卡丘」快朝聖 加碼「寶可夢快閃店及卡牌教室」訓練大師們衝了

花蓮壽司名店被指食材過期 衛生局稽查發現效期舊標籤沒撕

相關新聞

神明難阻 冬山慈濟祖宮大違建被拆

宜蘭冬山慈濟祖宮大面積違建，縣府多次勒令停工無果，昨派出3輛怪手拆廟；廟方為阻止拆除，放貨櫃阻擋，並把神明搬進廟裡坐鎮，...

花蓮舊鐵道商圈 Duncan公仔回歸

暌違2年，花蓮市舊鐵道商圈最受歡迎的Duncan公仔回來了。市公所更新地坪後，迎回Duncan，還新增其他裝置藝術品，昨...

台東消防添購空拍機 投入救災

因應複雜地理環境及重大災害救災任務，台東縣消防局導入科技救災，購置2套「紅外線熱顯像」及「可見光」功能空拍無人機，熱顯像...

廣角鏡／金針花季登場

台東南迴太麻里鄉金針花季登場，山區已花開5成，鄉公所表示，金針山約栽種50公頃面積的金針，集中在海拔1150公尺的忘憂谷...

基隆迎七夕 19日3600發煙火秀

七夕情人節即將到來，基隆市政府邀請國慶煙火及澎湖花火節執行團隊，19日晚間9點在文化中心頂樓施放300秒、共3600發的...

靠撿回收討生活、照顧失智嬤 孝孫李昆昌沒補習苦讀上台大

宜蘭縣長林姿妙今天表揚7名孝行楷模，其中，單親家庭的李昆昌家中是中低收入戶，他不僅與阿嬤從事資源回收賺取微薄收入，照顧阿...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦