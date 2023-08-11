靠撿回收討生活、照顧失智嬤 孝孫李昆昌沒補習苦讀上台大
宜蘭縣長林姿妙今天表揚7名孝行楷模，其中，單親家庭的李昆昌家中是中低收入戶，他不僅與阿嬤從事資源回收賺取微薄收入，照顧阿嬤之餘，還苦讀考上台大財金系。
宜蘭縣政府發布新聞稿表示，李昆昌家中為中低收入戶，父親時常在天未亮就出門工作，收入僅基本工資，阿嬤一肩挑起家務，李昆昌也與阿嬤從事資源回收，撿拾紙箱和破銅爛鐵變賣，賺取微薄收入。
縣府指出，由於阿嬤年事已高，出現輕微失智、重聽和骨質疏鬆，李昆昌因經濟因素沒有參加課後補習，在家照顧阿嬤之餘，苦讀考上國立台灣大學，目前就讀台大財金系4年級。
縣府表示，李昆昌也善用社會資源，聯繫社區和社福機構，請求協助阿嬤的醫療接送、代購、送餐和居家服務，並連繫上3C產品公司免費設置攝影機，讓他得以透過遠端與阿嬤聊天，同時掌握阿嬤在家狀況。
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