影／基隆七夕煙火秀19日登場 文化中心頂樓首度施放

七夕情人節即將到來，基隆市政府邀請國慶煙火及澎湖花火節執行團隊，19日晚間9點在文化中心頂樓施放300秒、共3600發的煙火，市長謝國樑邀請在地及外縣市民眾來感受基隆的山海浪漫。活動將以童話故事小美人魚做為設計理念，結合雷射光特效及璀璨煙火的立體空間進行演出。

謝國樑今天表示，市府首度規畫在文化中心頂樓，施放七夕情人節煙火，讓民眾在觀賞煙火的同時，能欣賞到基隆的夜間山海景色，並歡迎外縣市旅客能在七夕前夕「來基隆談戀愛」，一起來欣賞國際水準的煙火，把甜蜜的回憶帶回家。

市府觀光及城市行銷處代理處長林文榮，推薦幾處最佳煙火觀賞點，包括基隆東岸商場、海洋廣場、國門廣場及虎仔山等地。主辦單位特別準備浪漫好禮，於活動當天晚間8點起，於海洋廣場開始發放，只要按讚於「基隆旅遊網」粉專，及在當日指定貼文下方留言、分享，便可獲得基隆在地店家所設計的香氛森林特製蠟燭，浪漫好禮數量有限，送完為止。

「浪漫七夕煙火秀」的主題「小美人魚」，分為五個階段呈現，首先搭配美人魚歌曲「Under The Sea」揭開序幕；第二幕呈現的是小美人魚期待能擁有雙腳上岸的「願望」；接著以小美人魚上岸後的「雀躍」，但無法回到海底世界「哀傷」；及最終完成心願後，「圓滿」快樂的回到大海等轉折情節。