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影／神明難阻！3輛怪手當著保生大帝的面 強拆冬山慈濟祖宮

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影／神明難阻！3輛怪手當著保生大帝的面 強拆冬山慈濟祖宮

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣府建設處出動3輛怪手，強行拆除冬山慈濟祖宮。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣府建設處出動3輛怪手，強行拆除冬山慈濟祖宮。記者陳敬丰／攝影

宜蘭冬山鄉冬山慈濟祖宮大面積違建，縣府多次勒令停工無果，今天正式拆廟；廟方先前為阻止拆除，放置貨櫃阻擋，並把神明搬進坐鎮，今天經協調後不再阻止，但仍未將神明請出，8時半許3輛怪手開工，預計今天會把廟「拆到不堪使用」。

慈濟祖宮供奉保生大帝，廟齡約60年，地方上香火頗盛，原廟在整治冬山河時被拆除，現在僅有1座鐵皮屋小廟，神明指示在小廟旁另蓋新廟，109年開工以來斥資2億餘元，樓地板面積約1750坪；新廟位處特定農業區，屬於違規建築，多次被縣府裁罰，冬山鄉公所也勒令停工，均無收效。

縣府建設處日前宣布將強拆，廟方搬出貨櫃與神明阻擋，第一次強拆碰上颱風暫停；今天縣府動員98名警力維安，出動3輛怪手與數輛板車，按預定計畫強行拆除。

現場聚集數十位民眾與信徒，但並未大規模抗議；廟方與建設處協調後，知道無力阻止拆除行動，要求正式拆除前先進廟捻香，並擲筊詢問保生大帝是否願意從新廟中出來，建設處同意。

慈濟祖宮管理委員會副會長蕭惠雄帶領廟方人員捻香後，擲筊詢問，3次皆未得到首肯，無法將神明請出；建設處並未因此退縮，上午8時半許開始拆除，從廟的偏殿開始，3輛怪手將屋簷、牆體依序拆除，揚起煙塵與土石。

信徒跪在廟前的田地中，看著廟被拆除，不禁悲從中來，高呼「不要」；地方人士不滿說，全縣違建那麼多，為什麼就盯著慈濟祖宮開刀。廟方希望，縣府能再給機會申請核可，這是地方宗教信仰香火鼎盛之地，不應被如此對待。

建設處長潘亮宇表示，公家單位勸導開罰過數次無果，今天的拆除行動早就排定，斷不可能取消。本次行動有三大原則，第一，保證信徒安全，暫時不會動到靠近鐵皮廟的一側；第二，廟體相當堅固，具體拆除程度視上午拆廟進度決定；第三，神像還在廟中，遺憾廟方不願遷出，會盡量避開。

潘亮宇指出，縣府拆除違建全年預算只有119萬元，要完全拆除這麼大一座廟不太可能，會在人力物力許可的情況下，將廟宇結構體拆到不堪使用為止。冬山鄉長林峻輔表示，廟宇違建本就應依法拆除，這次拆除行動廟方並未號召信徒大舉抗議，沒有造成衝突或傷亡，也是好事。

建設處長潘亮宇（前排左）表示，公家機關多次開罰、勒令停工無果，便排定強行拆除，會堅決執行，不可能取消。記者陳敬丰／攝影
建設處長潘亮宇（前排左）表示，公家機關多次開罰、勒令停工無果，便排定強行拆除，會堅決執行，不可能取消。記者陳敬丰／攝影
廟方擲筊詢問新廟中的保生大帝是否願意出來，卻無得到首肯。記者陳敬丰／攝影
廟方擲筊詢問新廟中的保生大帝是否願意出來，卻無得到首肯。記者陳敬丰／攝影
強拆作業進行中，危險勿入。記者陳敬丰／攝影
強拆作業進行中，危險勿入。記者陳敬丰／攝影
信徒看著廟宇被拆，跪在田中喊著「不要」。記者陳敬丰／攝影
信徒看著廟宇被拆，跪在田中喊著「不要」。記者陳敬丰／攝影
保生大帝還坐鎮廟中（照片左側），也無法阻止公家機關強拆的決心。記者陳敬丰／攝影
保生大帝還坐鎮廟中（照片左側），也無法阻止公家機關強拆的決心。記者陳敬丰／攝影
廟方希望，縣府能再給機會申請核可，這是地方宗教信仰香火鼎盛之地，不應被如此對待。記者陳敬丰／攝影
廟方希望，縣府能再給機會申請核可，這是地方宗教信仰香火鼎盛之地，不應被如此對待。記者陳敬丰／攝影
縣府建設處出動3輛怪手，預計將慈濟祖宮「拆到不堪使用」為止。記者陳敬丰／攝影
縣府建設處出動3輛怪手，預計將慈濟祖宮「拆到不堪使用」為止。記者陳敬丰／攝影

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