花蓮壽司名店被指食材過期 衛生局稽查發現效期舊標籤沒撕

花蓮一間知名壽司店被消費者質疑使用過期鮪魚罐頭，衛生局主動稽查，業者說明為了方便攪拌而分裝，食材還在有效期內，只是容器原效期標籤未更新造成誤解。儘管如此，仍被發現紗窗破損等3項缺失，已限期改善。

這間壽司店在花蓮頗有名氣，以平價、新鮮著稱，是排隊名店，周末假日店內總是滿滿人潮。昨天有民眾在臉書附上食材圖片爆料，表示與男友本月7日晚間前往用餐，坐在吧台位置，用餐快結束時發現店家有大大小小餐盒裝滿食材，其中一個餐盒標示鮪魚罐頭，有效期限標示到8月6日，還有起司片、番茄的標籤也都過了有效期限。

她結帳後告知外場男店員食材過期一事，店員只說「不好意思」，她認為使用過期食材被客人發現居然只有一句不好意思？再上網查詢發現，這家壽司店位於宜蘭的連鎖店，前年就有食物中毒例子。她擔心，若食物沒問題只是店家「忘記」更換標籤，那內部流程是否有問題？這樣又怎麼知道食材到底能不能使用呢？

花蓮縣衛生局昨天傍晚主動稽查，發現鮪魚罐頭的有效期限至2025年5月26日，還在效期內，是業者為了方便攪拌，分裝到容器，又未將攪拌容器的原效期標籤更新，造成誤解。已輔導業者落實自主管理，確認產品原物料分裝效期標示的正確性。

衛生局人員另外發現3項缺失，包括後門紗窗破損、地板破損不平、部分廚工未能提具1年內體檢報告，已要求8月底前改善完成。