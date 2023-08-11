基隆民政處長公假露營？ 副處長：代班用錯印
基隆市民政處長張淵翔擔任基隆市童軍會理事長，7月31至8月11日期間，請假赴南韓參加第25屆世界童軍大露營。市議員鄭文婷指民政處代班副處長趙明華在公文蓋「處長公假」代決行，質疑怎可請公假？張淵翔澄清說，是請10天私人年休假，趙明華貼出道歉啟事，表示誤用公假章發生誤會，連累長官遭誤解。
第25屆世界童軍大露營8月1日在南韓新萬金營地登場，來自160個國家、約5萬名童軍同場交流，基隆市今年有42名童軍、15名服務員參加。活動過程波折多，營地氣溫飆高，陸續有逾700人中暑，多國提前拔營，引起國際關注。
不只中暑事件，基隆市也有同行官員惹爭議，張淵翔在父親節時貼出與2名女兒參加童軍活動的合照，鄭文婷質疑，民政處副處長趙明華在公文蓋「處長公假」代決行，「為何公假出國會攜眷出席？」且童軍事務與民政處業務有關聯？
張淵翔昨發表聲明並貼出假單澄清，他7月31日至8月11日請個人年休假10天，前往南韓參加第25屆世界童軍大露營擔任大會國際服務隊，照料基隆市出團的童軍夥伴，也反批民代公然散布不實訊息，讓人遺憾。
鄭文婷回應，根據7月31日民政處副處長簽核的公文，上面明明寫處長公假，才提出質疑。請假事件引發軒然大波，趙明華貼出道歉啟事，表示是其誤用公假章發生誤會，以致長官遭誤解。
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