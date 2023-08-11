全台分享二手玩具最後拼圖 花蓮玩具物流中心揭牌

國立東華大學洄瀾共好大學社會責任（USR）中心與台灣玩具圖書館協會合作，在校內設立花蓮縣第一座玩具物流中心，成為全台二手玩具流通最後一塊拼圖，目前已收到近1公噸的二手玩具，供東部地區學校、機構等有需求單位申請，延續玩具生命。

花蓮地處偏遠，運送成本高，是全台唯一沒有玩具物流中心據點的縣市，東華大學洄瀾共好中心4月前往新北，了解二手玩具物流站的運作與收取分送模式，在校內理工二館4樓成立據點，昨正式揭牌。

台灣玩具圖書館協會秘書長張維庭表示，19年來協會致力於玩具回收再利用，透過各地志同道合的夥伴，建立起物流網絡，將各式玩具送到社區每個角落，愛心的流通不但是「玩具總動員」，而是「全民總動員」。

洄瀾共好中心主持人白益豪表示，台灣玩具圖書館協會透過知名汽車廠牌回收二手玩具，每年可收到60至70公噸玩具。花蓮物流中心已收到近1公噸二手玩具，邀各系學生或志工擔任玩具醫生，清潔、整理及維修二手玩具，再依申請機構需求配送。

萌萌社區早療據點老師郭潔希說，有些個案因家庭經濟困難，小孩都沒有玩具，玩具不僅可幫助早療兒練習精細動作及口語表達，更有替代家長陪伴小孩的功能。得知花蓮有二手玩具物流據點，協助16人申請，孩子們拿到玩具後都非常高興。