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代收代燒+派發到府 宜蘭祭祀紙錢 首創一條龍服務

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭縣長林姿妙（左）說，民眾可到各鄉鎮市公所索取紙錢減量集中袋，送完為止。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙（左）說，民眾可到各鄉鎮市公所索取紙錢減量集中袋，送完為止。記者戴永華／攝影

宜蘭縣推動紙錢減量及集中燒，使得每年的紙錢焚燒數量逐年減少，且避免空氣汙染，今年首創「一條龍」代收代燒及派發服務，邀宜蘭市、羅東鎮及五結鄉3個鄉鎮市的城隍廟配合派送紙錢，集中焚燒紙錢，不僅環保，民間信仰也兼顧。

為了下一代能有環保乾淨的城市，宜蘭縣府從8月16日至9月14日的中元祭祀期間，推紙錢集中收運服務，除了各鄉鎮市清潔隊資源回收車提供紙錢收運外，全縣有250個代收點，包括縣內的兩大連鎖超市喜互惠及全聯、四大超商，鄉鎮市農會及寺廟等，回收據點比去年增加30處。

部分民眾擔心自己集中送去的紙錢，不知有沒有送到祖先或好兄弟手中？縣環保局今年首創祭祀一條龍代收代燒及派發服務，所謂派發服務就像送報，把金銀紙錢送到家，這項派發工作由宜蘭市、羅東鎮、五結鄉3個鄉鎮市的城隍廟城隍爺協助，並在近日焚化爐淨爐當天，城隍廟派兵遣將到焚化爐現場祈福及協助派發紙錢。

環保局說，民眾如果想了解集中收取紙錢地點，可上環保局的官網掃QR Code；機關團體若是大量紙錢，可以提早在線上或紙本申請，由專車前往收取，至於縣政府所屬機關的普度活動，改採結合巾衣、銀紙的「改良式紙錢」做為祭祀之用。

縣長林姿妙表示，家戶民眾可以到各鄉鎮市公所索取紙錢減量集中袋，在上方書寫敬獻的對象資料，方便城隍爺派發，集中袋數量有限，送完為止，請大家共同響應紙錢減量集中燒，誠心誠意顧環保。

宜蘭 城隍廟 羅東

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